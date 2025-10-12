Odliczanie VAT od samochodów osobowych. UE podjęła ważną decyzję
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję, która bezpośrednio dotyczy większości przedsiębiorców w Polsce korzystających z samochodów osobowych. Czy dotychczasowe zasady odliczania podatku VAT zostaną utrzymane, czy czeka nas rewolucja?
W skrócie
- Rada UE zatwierdziła decyzję o przedłużeniu derogacji VAT na samochody osobowe w Polsce do końca 2028 roku.
- Przedsiębiorcy nadal mogą odliczać 50 proc. VAT od wydatków związanych z samochodami używanymi służbowo i prywatnie, a pełne odliczenie możliwe jest tylko przy wykorzystaniu wyłącznie służbowym.
- Podobne rozwiązania w zakresie VAT obowiązują także w innych krajach UE, co zapewnia polskim firmom stabilność i brak nowych obowiązków administracyjnych.
Derogacja VAT na samochody osobowe przedłużona do 2028
We wrześniu 2025 roku Rada UE przyjęła Decyzję Wykonawczą nr 2025/1986, która przedłuża obowiązywanie derogacji VAT w Polsce do 31 grudnia 2028 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal mogą odliczać 50 proc. podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych.
Ograniczenie dotyczy nie tylko zakupu auta, ale także kosztów leasingu, najmu, paliwa i serwisu. Wyjątek stanowią pojazdy użytkowane wyłącznie w działalności gospodarczej - przy odpowiedniej dokumentacji możliwe jest pełne odliczenie VAT.
UE wyjaśnia przedłużenie derogacji VAT
Polska od wielu lat korzysta z odstępstwa od unijnej dyrektywy VAT. Rozwiązanie to miało uprościć rozliczenia i zmniejszyć ryzyko nadużyć podatkowych. W uzasadnieniu decyzji Rada UE wskazała, że dane przekazane przez stronę polską potwierdzają skuteczność obecnych zasad. Podkreślono, że obowiązujący model nie stanowi nadmiernego obciążenia dla przedsiębiorców i jest zgodny z zasadą proporcjonalności.
Kontynuacja dotychczasowego systemu oznacza brak dodatkowych obowiązków administracyjnych i kosztów związanych z dostosowaniem systemów księgowych.
Derogacja VAT w Polsce i innych krajach UE
Polska nie jest wyjątkiem w stosowaniu ograniczeń VAT od samochodów osobowych. Podobne zasady funkcjonują w kilku innych państwach członkowskich, m.in. w Estonii, Portugalii, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. Każdy kraj posiada własne limity, zatwierdzane indywidualnie przez Radę UE.
Praktyka ta wpisuje się w szerszą unijną politykę podatkową - częściowe odliczanie VAT od samochodów osobowych to narzędzie stosowane w wielu państwach w celu ograniczania ryzyka nieprawidłowości i zapewnienia stabilnych wpływów do budżetu.
Co decyzja UE oznacza dla przedsiębiorców?
Utrzymanie derogacji VAT do końca 2028 roku to dla polskich firm przede wszystkim stabilność i przewidywalność. Przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych nie będą musieli zmieniać systemów księgowych ani prowadzić dodatkowej dokumentacji.
Obowiązują zasady znane od lat: 50 proc. odliczenia w przypadku użytku mieszanego oraz pełne 100 proc. odliczenia przy wykorzystaniu wyłącznie służbowym, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych.