Na krótkim filmiku z kamery monitoringu, udostępnionym przez policjantów, widać, jak Mercedes i BMW wjeżdżają na rondo. Mercedes, który znajduje się na pasie do skrętu w lewo i jazdy na wprost, rusza znacznie szybciej, a gdy zaczyna skręcać próbuje wejść w drift. Robi to jednak bardzo nieumiejętnie, auto co prawda wpada w poślizg, ale o żadnym driftowaniu mowy nie było.

Chciał driftować na oczach policjantów z nieoznakowanego BMW

Co więcej, obok Mercedesa znajdowało się nieoznakowane policyjne BMW. Widząc co się dzieje, policjanci podjęli interwencję, skręcając w lewo z pasa do jazdy na wprost i zajeżdżając przy tym drogę, białemu Hyundaiowi, którego kierowca został zmuszony do zatrzymania - bez tego doszłoby do kolizji.

Niebezpieczna jazda na Rondzie Solidarności – wysoki mandat dla kierowcy Mercedesa

Do zderzenia ostatecznie nie doszło i Mercedes został zatrzymany, a jego kierowca został ukarany mandatem.

Kilka sekund szaleństwa wystarczyło. Mandat to 3 tys. zł

Kilkusekundowe szaleństwo okazało się bardzo kosztowne. Zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, "kto na drodze publicznej, w strefie ruchu lub zamieszkania prowadzi pojazd w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, podlega karze grzywny albo nagany."

W tym przypadku celowe wprowadzenie auta w poślizg zostało uznane za wyraźne naruszenie tego przepisu, co skutkowało nałożeniem mandatu w wysokości 3 tys. zł i 10 punktów karnych.

Jeszcze wyższe kary za driftowanie

W nowelizacj Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która obecnie jest procedowana dirt ma zostać wyszczególniony jak osobne zdefiniowane wykroczenie, za które będzie można dostać nawet 30 tys. zł grzywny.