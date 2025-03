5 tys. zł za driftowanie na parkingu? Policja nie ma litości dla piratów

Drift to bardzo popularny sport, który w formie amatorskiej często przenosi się on na ulice, czy parkingi pod supermarketami. Driftowanie poza torami wyścigowymi jest w Polsce nielegalne i surowo karane. Co oprócz srogiego mandatu grozi za driftowanie na parkingu?