Podczas tegorocznej aukcji domu Bonhams, zorganizowanej w ramach Goodwood Festival of Speed, sprzedano jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów z trzeciej części serii "Szybcy i wściekli". Mowa o mocno zmodyfikowanej Maździe RX-7 FD z 1992 roku, którą na ekranie prowadził bohater o imieniu Han. Licytacja zakończyła się na rekordowym poziomie 911 tys. funtów, co przy obecnym kursie oznacza kwotę około 4,47 mln zł.

Dla porównania warto dodać, że Toyota Supra z 1994 roku, którą prowadził Paul Walker w pierwszych odsłonach serii, została sprzedana w 2021 roku za około 550 tys. dolarów (ok. 2,23 mln zł). Najdroższym jednak autem z całej serii pozostaje wciąż Nissan Skyline R34 GT-R z 2000 roku, również należący do Walkera, który w 2023 roku osiągnął na aukcji kwotę około 1,1 mln funtów (ok. 5,47 mln zł).