Ogromne zainteresowanie porzuconymi autami. Wśród nich prawdziwe „perełki”

Tym razem na sprzedaż wystawiono 41 samochodów. Wśród nich znalazły się Mercedesy, Jaguary, Saaby a także takie rodzynki, jak Ford Probe czy Ford Sierra, modele, których niemal na drogach już nie ma. I chociaż - jak pisze ZDM Warszawa - "były to wraki" to na 37 wystawionych pojazdów spłynęło aż 311 ważnych ofert (łącznie 315).

Tylko w przypadku trzech samochodów nie było zainteresowanych, natomiast w jednym przypadku potencjalny nabywca zaoferował cenę niższą od wywoławczej.

34 077 zł za "wrak"

Największym zainteresowaniem cieszyła się 10-letnia Mazda 6, którą było zainteresowanych 44 oferentów. Było to jednocześnie auto, na które wpłynęła najwyższa oferta - 34 077 zł. Całkiem drogi to "wrak".

Trochę mniejszą, ale wciąż wysoką cenę osiągnęła Toyota RAV4. Zwycięska oferta - również z ponad czterdziestu złożonych - opiewa na 23 601 zł. Dość wysokie oferty złożono także za m.in. dostawczego Renault Mastera (10 593 zł) i Jaguara XF (10 500 zł).

Aukcja odholowanych aut. Do kasy miasta wpłynie 216 tys. zł

Jeśli wszystkie 37 wylicytowanych samochodów trafi do nowych właścicieli, miasto wzbogaci się o prawie 216 tys. zł.

ZDM traktuje przetargi porzuconych samochodów, jak sprzątanie ulic, jednak wiele z tych pojazdów może zyskać drugie życie i wrócić na drogi. Przy okazji Warszawa na tym nieźle zarabia. W sześciu wcześniejszych przetargach sprzedano 189 samochodów, a do miejskiej kasy wpłynęło 1,4 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że aż do 2021 roku samochody były złomowane.



Jak odholowany samochód trafia na aukcję?

Jeśli komuś właśnie odholowano samochód i obawia się, że zaraz zobaczy go wśród tych wystawionych na sprzedaż, to nie ma powodów do obaw. Na sprzedaż mogą być wystawiane tylko pojazdy usunięte w ramach art. 50a Prawa o ruchu drogowym:

Art. 50a. [Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych] 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. 2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Art. 50. Ustawy Prawo o Ruchu drogowym

Zgodnie z powyższymi przepisami miasto ma prawo odholować samochody bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że od dawna nie są używane - np. z kół zeszło powietrze, a auto obrosło roślinnością. Ściągnięte w ten sposób samochody też nie od razu trafiają pod młotek. Właściciel lub osoba uprawniona mają 6 miesięcy na ich odbiór. Dopiero po tym czasie pojazdy te przechodzą, z mocy ustawy, na własność miasta i dopiero wówczas można je sprzedać.