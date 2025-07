Po 18 latach następuje głośny rozbrat i Volvo rozstaje się z Mediolanem. Klub piłkarski Inter wybrał nowego partnera motoryzacyjnego, którym został chiński BYD. Współpraca nie ograniczy się jedynie do przekazania zawodnikom i sztabowi nowych samochodów, a partnerstwo zostanie rozszerzone na znacznie szerszą skalę. Nerazzurri - bo taki przydomek nosi klub FC Inter Mediolan - mają 533 mln fanów na całym świecie i zajmują drugie miejsce wśród klubów piłkarskich pod względem wzrostu liczby sympatyków w ciągu ostatnich pięciu lat.

Dla BYD będzie to światowa reklama, natomiast dla członków pierwszego zespołu najlepsza okazja, aby przetestować najnowocześniejsze technologie, a przy okazji stać się częścią transformacji marki w kierunku elektromobilności.

BYD przekaże klubowi FC Inter Mediolan specjalną edycję modelu Sealion 7, czyli flagowego modelu marki, który będzie zawierał elementy inspirowane barwami Nerazzurri. Chiński producent ma także dobrą wiadomość dla wszystkich kibiców - ten sam model w limitowanej wersji będą mogli zakupić również sympatycy klubu. BYD planuje również stworzenie programu zakupu i wynajmu aut skierowanego do miłośników Interu na całym świecie, jednak szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.

BYD ma swoją siedzibę w Shenzhen w Chinach, gdzie klub FC Inter Mediolan należy do jednej z najbardziej lubianych drużyn piłkarskich. Szacuje się, że w Państwie Środka kibicuje mu aż 154 mln osób. Z kolei w Ameryce Południowej, która obecnie jest kluczowym rynkiem dla grupy BYD, Nerazzurri zgromadzili 90 mln fanów w dużej mierze dzięki obecności wielu południowoamerykańskich piłkarzy, którzy tworzyli historię klubu i przyczynili się do jego sukcesów.

Uważam, że to partnerstwo jest spełnieniem marzeń dla młodych ludzi oraz wszystkich, którzy pasjonują się piłką nożną. Inter Mediolan jest znany ze swojej energii, niezłomności, nieustannej walki o sukces. Rozwija się szybko jako globalna marka, z bazą kibiców sięgającą daleko poza stadion San Siro i rozgrywki Serie A. To cechy, które BYD doskonale rozumie jako szybko rosnąca marka - jesteśmy globalną firmą technologiczną, której marzeniem jest walka ze zmianami klimatycznymi i ochłodzenie planety o jeden stopień. Pracujemy nad tym niezwykle intensywnie

BYD ma jednak znacznie większe ambicje i nie zamierza być postrzegany jedynie jako producent samochodów, ale przede wszystkim jako lider technologiczny w segmencie pojazdów nowej energii (NEV). Nie są to jedynie czcze wizje, ponieważ chińska marka w ubiegłym roku sprzedała ponad 4,2 mln aut, co oznacza wzrost o ponad 41 proc. względem 2023 r. Już w pierwszej połowie 2025 r. sprzedaż przekroczyła 2 mln egzemplarzy, co pozwoliło odnotować dwucyfrowy wzrost względem analogicznego okresu w 2024 r.