W skrócie Święto Wojska Polskiego to okazja do prezentacji nowoczesnych czołgów i pojazdów militarnych.

Takie defilady wiążą się z ogromnym zużyciem paliwa przez pojazdy wojskowe, zwłaszcza czołgi takie jak Leopard 2, Abrams i K2.

Za każdym przejazdem militarnych maszyn stoi skomplikowana logistyka, która umożliwia płynność i mobilność armii.

Święto Wojska Polskiego w tym roku jest obchodzone z wyjątkowym rozmachem. Około 4 tys. żołnierzy różnych formacji i rodzajów sił zbrojnych przejdzie w paradnym szyku, prezentując polską armię w pełnej krasie. Widzowie mogą zobaczyć m.in. bojowe wozy piechoty i nowoczesne czołgi - zarówno te, które służą w polskim wojsku od lat, jak i maszyny stosunkowo młode stażem.

Wielkie, ciężkie pojazdy do poruszania się potrzebują ogromnych ilości paliwa - znacznie większych, niż samochody. Ale ile dokładnie?

Ile paliwa potrzebują czołgi w polskiej armii?

Leopard 2 to czołg-legenda, ale też prawdziwy paliwowy kolos. Ponad 60 ton stali, uzbrojenia i elektroniki sprawia, że w kwestii spalania nie zna pojęcia "oszczędność". Na równej, utwardzonej drodze i przy spokojnej jeździe potrafi zejść do 400 litrów na 100 km.

Wystarczy jednak błoto, wzniesienia czy wojskowe manewry, a zużycie skacze do 500-790 litrów. Dla porównania - taki wynik odpowiada pełnemu zatankowaniu kilkunastu dużych SUV-ów.

Czołg Leopard 2 to prawdziwa legenda. Marek Ciak East News

Amerykański Abrams M1 jest jeszcze bardziej paliwożerny niż Leopard 2. Jego turbinowy silnik o mocy 1500 koni mechanicznych w spokojnych warunkach zużywa około 450 litrów paliwa na 100 km. Podczas intensywnych ćwiczeń bojowych zapotrzebowanie może wzrosnąć nawet do 1500 litrów. To oznacza, że batalion Abramsów w ciągu jednego dnia potrafi spalić tyle paliwa, ile średniej wielkości miasto zużywa na zasilenie całej swojej komunikacji miejskiej.

Amerykański Abrams M1 ma jeszcze większy apetyt niż Leopard 2 Pawel Wodzynski East News

Koreański K2 Black Panther, jeden z najnowszych czołgów w polskiej armii, pod względem spalania wypada zaskakująco skromnie. Oficjalnych danych producent nie ujawnia, ale zagraniczne źródła podają, że zużycie wynosi około 400 litrów paliwa na 100 km.

W świecie czołgów to wynik raczej umiarkowany - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że konstrukcja była projektowana z myślą o wymagających, górzystych terenach Półwyspu Koreańskiego.

Koreański K2 Black Panther to jeden z najnowszych czołgów w polskiej armii Pawel Wodzynski East News

Każdy przejazd czołgu wymaga perfekcyjnie działającej logistyki

Święto Wojska Polskiego to moment dumy i pokaz siły, ale także przypomnienie, że armia jest jak skomplikowany organizm - potrzebuje tlenu, którym w tym przypadku jest paliwo. Bez niego nie ma mowy o mobilności, szybkości reakcji czy realnej sile odstraszania. Za każdym przejazdem gąsienic widać więc nie tylko potęgę, ale i ogromny wysiłek logistyczny, który pozwala tę potęgę utrzymać w ruchu.

Za każdym hukiem działa i każdym przetoczeniem się gąsienic kryje się nie tylko siła stali, lecz także milcząca praca logistyki. A jej język jest zaskakująco prosty - litry paliwa dostarczane w odpowiednim miejscu i czasie.

Być może właśnie w tym, a nie w liczbie czołgów czy kalibrze armat, tkwi prawdziwa potęga nowoczesnego wojska - w umiejętności utrzymania ruchu nawet najbardziej paliwożernych maszyn, gdziekolwiek są potrzebne. Historia wojskowości zna wiele przypadków, gdy świetnie pancerne zagony zostały zatrzymane z powodu braku paliwa.

