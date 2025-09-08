W skrócie Autostrada A4 to najdłuższa droga szybkiego ruchu w Polsce, licząca 672 km i łącząca zachodnią oraz wschodnią granicę kraju.

Trasa A4 biegnie przez pięć województw, obsługuje kluczowe miasta południowej Polski i stanowi główny szlak komunikacyjny regionu.

A4 jest częścią międzynarodowej trasy E40, a jej ukończenie nastąpiło w 2016 roku; obecnie trwa modernizacja najbardziej obciążonych odcinków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Najdłuższa autostrada w Polsce - A4 ma 672 km

Na koniec 2025 r. polska sieć dróg szybkiego ruchu liczy ponad 5250 km, z czego 1884,6 km to autostrady. Najdłuższa z nich to A4, mierząca 672 km. To dokładnie 35,6 proc. całej długości autostrad w Polsce. Trasa rozpoczyna się w Jędrzychowicach na granicy z Niemcami, a kończy w Korczowej przy granicy z Ukrainą.

A4 przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Po drodze łączy największe ośrodki południa kraju - Legnicę, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów. To główny szlak komunikacyjny regionu, obsługujący zarówno ruch osobowy, jak i ciężarowy.

Autostrada A4 i jej znaczenie w Europie

A4 jest fragmentem międzynarodowej trasy E40, która rozpoczyna się w Calais we Francji i prowadzi aż do Kazachstanu. Polski odcinek, choć stanowi niewielką część tej arterii, ma szczególną rolę - spina zachodnią i wschodnią granicę Polski, a zarazem Unii Europejskiej.

A4 jest fragmentem międzynarodowej trasy E40, która rozpoczyna się w Calais we Francji i prowadzi aż do Kazachstanu. Artur BARBAROWSKI/East News East News

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że budowa A4 została zakończona. Ostatni brakujący fragment oddano w 2016 r. (odcinek Rzeszów-Jarosław). Obecnie prowadzone są jedynie modernizacje i remonty. Szczególnym wyzwaniem jest odcinek Wrocław-Katowice, gdzie ruch sięga 100 tys. pojazdów na dobę. Trwają analizy dotyczące poszerzenia trasy do trzech pasów.

Autostrada A4 a inne autostrady w Polsce - A1 i A2

Dla porównania - autostrada A2, także biegnąca ze wschodu na zachód, ma docelowo liczyć 657 km. Jej wschodnie fragmenty są wciąż w budowie. A1, łącząca północ z południem, ma 584 km i została w pełni ukończona w 2023 r. To tzw. autostrada bursztynowa, łącząca Trójmiasto z południową granicą kraju.

Autostrada A2, także biegnąca ze wschodu na zachód, ma docelowo liczyć 657 km. Wojciech Olkusnik East News

A1 i A2 przecinają się z A4, tworząc kluczowe węzły transportowe. Jednak to właśnie A4, ze względu na długość, kompletność i strategiczne położenie, pozostaje główną arterią południa Polski.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL