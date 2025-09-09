W skrócie Tunel Lærdal w Norwegii jest najdłuższym tunelem drogowym na świecie, mającym 24,5 km długości, i codziennie korzysta z niego około 2 tys. pojazdów.

Projektanci zadbali o bezpieczeństwo i komfort kierowców dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak systemy wentylacji, monitoring oraz kolorowe oświetlenie imitujące wschód słońca.

Trwają modernizacje tunelu, a dla porównania najdłuższy tunel w Polsce – pod Ursynowem – ma zaledwie 2335 m długości.

Najdłuższy tunel drogowy świata w Norwegii

Tunel Lærdal został oddany do użytku w 2000 r. i łączy miejscowości Aurland oraz Lærdal w zachodniej Norwegii. Całkowita długość wynosi 24,51 km, co stanowi rekord w skali światowej - żaden inny tunel drogowy nie osiąga takiego rozmiaru.

Budowa trwała pięć lat, od 1995 do 2000 r. Koszt inwestycji wyniósł 1,082 mld koron norweskich, co odpowiada około 113 mln dolarów, czyli według obecnego kursu ponad 470 mln zł. W trakcie prac wydobyto około 2,5 mln metrów sześciennych skał.

Tunel powstał jako element trasy Oslo-Bergen. Dzięki niemu udało się zlikwidować konieczność korzystania z promów i ominąć trudny górski teren, co znacznie skróciło czas podróży.

Bezpieczeństwo w tunelu Lærdal

Długa jazda pod ziemią mogłaby być dla kierowców monotonna i obciążająca psychicznie. Projektanci rozwiązali ten problem, dzieląc trasę na cztery sekcje, rozdzielone trzema dużymi jaskiniami. Każda z nich jest oświetlona niebieskimi i żółtymi lampami, które mają imitować wschód słońca i dawać wrażenie przestrzeni.

Tunel został wyposażony w systemy bezpieczeństwa:

telefony alarmowe co 250 m,

gaśnice co 125 m,

nisze awaryjne co 500 m,

15 zatok postojowych dla dużych pojazdów.

Ruch jest monitorowany w centrach bezpieczeństwa w Lærdal i Bergen. Kierowcy mają zapewnioną łączność radiową i telefoniczną, a prędkość kontrolują fotoradary.

Jakość powietrza i modernizacje tunelu

Tak długa trasa wymaga sprawnej wentylacji. Tunel Lærdal jako pierwszy na świecie otrzymał wewnętrzną oczyszczalnię powietrza. Urządzenia filtrują cząstki stałe i tlenki azotu, a powietrze jest stale wymieniane dzięki specjalnym szybom wentylacyjnym.

W 2025 r. rozpoczęto modernizację obiektu, aby dostosować go do nowych norm bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Prace mogą potrwać nawet pięć lat. Tunel będzie czasowo zamykany nocą, natomiast w ciągu dnia pozostanie przejezdny.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Dla porównania, najdłuższy tunel drogowy w Polsce to tunel drogi ekspresowej S2 pod Ursynowem w Warszawie. Ma 2335 m długości, czyli ponad dziesięciokrotnie mniej niż Lærdal. Oddano go do użytku w grudniu 2021 r.

