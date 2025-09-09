Omoda to marka koncernu Chery - giganta mającego w swoim portfolio wiele marek, w tym również dostępne u nas Jaecoo. Omoda sprzedawana jest na całym świecie, nawet w Australii. Marka jest także dostępna na rynku rosyjskim, i to na długo przed tym zanim trafiła do Europy.

Auto jest dostępne w dwóch wersjach napędowych - benzynowej (Omoda 5, silnik 1.6 turbo/147 KM) i elektrycznej (Omoda E5, akumulator 61 kWh, 204 KM). Słupki sprzedaży buduje oczywiście w przeważającej części odmiana spalinowa.

Usterki i problemy Omody 5

Dobra informacja to ta, że do tej pory użytkownicy Omody 5 nie zgłaszali problemów natury mechanicznej. Układ napędowy działa bez zastrzeżeń, niektórzy narzekają jedynie na wysokie zużycie paliwa w mieście, ale są też tacy, którzy chwalą auta za niski apetyt przy jeździe pozamiejskiej. Po wakacyjnych wojażach wielu z nich dzieliło się zdjęciami komputerów pokładowych, według wskazań których podczas jazdy obciążonym autem zużycie wynosiło między 6 a 7 litrów.

Chińskie auta nieznanych, często niedawno założonych marek, budzą wśród kierowców pytania o trwałość czy jakość wykończenia - to zresztą całkiem zrozumiałe. Na tym polu Omodzie nie udało się wyjść bez szwanku, bo jednym z najczęściej zgłaszanych problemów były łuszczące się już po kilku tysiącach kilometrów przyciski obsługi klimatyzacji. Sprawa jest w serwisach znana, są one oczywiście wymieniane w ramach gwarancji. Dział obsługi posprzedażowej Omody przekazał Interii: "Odnotowaliśmy pojedyncze przypadki tego typu zgłoszeń. Każdy z nich analizowany jest indywidualnie i w przypadku potwierdzenia problemu z produktem, naprawa realizowana jest nieodpłatnie, zgodnie z warunkami gwarancji".

Chińskie auta nieznanych, często niedawno założonych marek, budzą wśród kierowców pytania o trwałość czy jakość wykończenia.

Większość awarii, które zgłaszają użytkownicy Omody 5 wiąże się z jej systemem multimedialnym - co jest dobrą wiadomością, bo poprawki można wdrożyć stosunkowo bezproblemowo, za pomocą wgranej w serwisie aktualizacji. Czego dotyczyły problemy?

Na przykład radia, które gubi zasięg, szczególnie w trasie - problem znany, bo w Chinach RDS nie jest technologią używaną, tak jak ma to wciąż miejsce w Europie. To zresztą problem, z którym zmagają się nie tylko polscy kierowcy, podobne zgłoszenia można przeczytać na brytyjskich forach i grupach zrzeszających właścicieli. Pojawiały się także przypadki kłopotów z podłączeniem smartfonu przez interfejs Apple CarPlay - kierowcy nie mogli się ponownie połączyć, a problem rozwiązywało przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych.

Niektórzy właściciele skarżyli się też na generalnie szalejący system multimediów - to usterka, która zresztą zdarza się nie tylko chińskich samochodom. Wyświetlacz albo nie reagował na dotyk albo też wyłączał się pokazując czarny ekran.

Z drobnych rzeczy, które znają mechanicy ASO - uszczelka między zbiornikiem a przewodem spryskiwacza nie trzyma i płyn wylewa się na ziemię. Wszystkie te usterki wydają się więc być po prostu drobnymi chorobami wieku dziecięcego.

Jaką gwarancję ma Omoda 5?

Na Omodę producent udziela 7 lat gwarancji ograniczonej przebiegiem 150 tysięcy kilometrów. Gwarancja na lakier to 3 lata, a na perforację nadwozia 12 lat. W Polsce działa też 24-godzinny assistance, na większości pojazdów naklejony jest kod QR wraz z numerem telefonu, z których można skorzystać w razie problemów.

Ile kosztują przeglądy Omody 5?

Aby nie stracić gwarancji należy przynajmniej raz w roku (lub co nie więcej niż 15 tysięcy kilometrów) udać się do autoryzowanego serwisu na przegląd. Tych ostatnich jest już niemal 50 w całym kraju. Koszty przeglądów mieszczą się w normie. Pierwszy kosztuje 1,2 tys. zł, kolejny około 1,8 tys. zł, a trzeci ponownie około 1.2 tys. zł.

Czy na części do Omody 5 trzeba czekać?

To jedno z najczęściej podnoszonych na grupach właścicieli wątków. Wśród nich są tacy, którzy nie czekali specjalnie długo na części, ale też tacy, którzy na naprawę auta oczekują miesiącami. Producent zobowiązał się nawet niedawno, że jeśli czas oczekiwania będzie dłuższy niż zakładano, kierowca otrzyma nawet 30 proc. rabatu na części. Te pochodzą nie tylko z polskiego magazynu w Duchnicach, ale też z innych, europejskich magazynów, a także, w niektórych przypadkach, muszą być sprowadzane na zamówienie z Chin, co oczywiście trwa (nawet trzy miesiące w przypadku drogi morskiej). Wygląda na to, że części eksploatacyjne typu filtry czy klocki są dostępne niemal od ręki, dłużej czeka się na elementy blacharskie (zderzak, błotnik etc.)

Producent zapewnia jednak, że części priorytetowe są dostępne w ciągu 24 h, a sprowadzane z Europy maksymalnie po 72 h.

Producent zapewnia jednak, że części priorytetowe są dostępne w ciągu 24 h, a sprowadzane z Europy maksymalnie po 72 h. W III kwartale tego roku do Polski ma też przypłynąć 50 kontenerów z częściami zamiennymi.

Ile kosztują części do Omody 5?

Ceny najpopularniejszych części sprawdziliśmy w salonie Omody Bemo w Poznaniu. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że te mogą być różne dla różnych wersji samochodu (między innymi w zależności od wyposażenia). Poniżej przykłady:

Reflektor główny - 3797 zł

Reflektor kierunkowskazu i światła do jazdy dziennej - 3383 zł

Zderzak przedni - 1358 zł

Przednie klocki hamulcowe - 743 zł

Tarcze hamulcowe - 455 zł

Szyba czołowa - 1464 zł

W przeciwieństwie na przykład do modelu Jaecoo J7, do którego szyba czołowa kosztuje około 5,5 tys. zł, nie są to kwoty wygórowane.

