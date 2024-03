Żółty znak drogowy z czołgiem. Nie każdy kierowca wie, co oznacza

Spis treści: 01 Tajemnicze żółte znaki na polskich drogach

02 Co oznacza znak drogowy z czołgiem?

03 Inne wojskowe znaki drogowe

Tajemnicze żółte znaki na polskich drogach

Żółte znaki drogowe istnieją w kodeksie drogowym i na listach dopuszczalnych znaków, które mogą zostać użyte przy drogach. Niestety nadal wielu kierowców nie wie, co oznaczają, a ich widok przy drogach obecnie rodzi wiele pytań. Wynika to z faktu, że na podstawowym kursie prawo jazdy nie przywiązuje się do nich większej wagi. Od kursanta również nie wymaga się ich znajomości. Powód jest jeden - są przeznaczone tylko dla kierowców pojazdów militarnych.

Jeśli zauważyłeś żółty znak drogowy z czołgiem, możesz być pewien, że po tej drodze przemieszczają się pojazdy militarne i szansa na spotkanie konwoju wojskowego jest znacznie większa. Żółte znaki wojskowe najczęściej zlokalizowane są 100 m przed mostami, wiaduktami, promami, tratwami i tunelami. Oznaczają one bowiem klasę MLC danego obiektu, czyli maksymalne obciążenie np. mostu dla pojazdów militarnych. Klasa MLC jest to znormalizowany system klasyfikacji wojskowej obciążenia pojazdów i obiektów w NATO.

Co oznacza znak drogowy z czołgiem?

Największy niepokój wśród kierowców wywołuje żółty znak drogowy z czołgiem. Co on oznacza? Podobnie jak w przypadku znaków ze statkami czy kołowymi pojazdami wojskowymi oznacza maksymalne obciążenie obiektów dla pojazdów gąsienicowych. Numer znajdujący się przy czołgu wskazuje na maksymalną dopuszczalną masę pojazdów poruszających się po danym obiekcie wyrażoną w tonach.

Porównując różne znaki wojskowe ze sobą, można zauważyć, że maksymalna masa pojazdów na danym obiekcie różni się w zależności od tego, czy przejeżdża po nim pojazd gąsienicowy, czy kołowy. Wynika to przede wszystkim z innego rozłożenia masy na osiach.

Inne wojskowe znaki drogowe

Wojskowych znaków drogowych w kodeksie ruchu drogowego wyróżnionych jest 7. Znaki od W-1 do W-5 wskazują na maksymalne obciążenie w ruchu jednokierunkowym i dwukierunkowym pojazdów militarnych po np. mostach i wiaduktach. Dwa ostatnie znaki wojskowe W-6 i W-7 oznaczają maksymalną wysokość i szerokość dla obiektów wojskowych przejeżdżających pod wiaduktami czy w tunelach.