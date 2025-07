Uszkodzony fragment znajduje się na odcinku S1 między Lalikami i Zwardoniem, oddanym do użytku w grudniu 2008 roku. Po ponad 10 latach korzystania z niej, w 2019 roku, kontrole wykazały oznaki "erozji korpusu drogowego". Drogowcy chcieli zająć się wówczas naprawą, ale wszystkie oferty zebrane w dwóch przetargach przekraczały budżet, a to uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy.

Z kolei w 2021 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji, który objął łącznie cztery lokalizacje z podobnymi uszkodzeniami. Ponownie jednak, ze względu na zbyt drogie oferty, przetarg zakończył się niepowodzeniem. Z kolei w 2022 roku na drodze przetargu udało się wybrać firmę do opracowania dokumentacji korpusu z pierwotnym terminem zakończenia przypadającym w maju 2023 roku. Ostatecznie, z uwagi na konieczność uregulowania spraw własności związanych z gruntami pokrytymi wodami, termin opracowania dokumentacji wydłużono do października 2023 roku.

Przez te wszystkie lata problem jednak tylko się pogłębiał i ostatecznie doszło do poważnego uszkodzenia jezdni i korpusu drogowego - osunął się mur oporowy i krawędź jezdni. Według ekspertów GDDKiA był to efekt opadów deszczu i dodatniej temperatury, które miały miejsce na początku lutego 2024 roku. Takie warunki atmosferyczne sprzyjają intensywnym roztopom, a to z kolei doprowadziło do nasiąknięcia gruntu i korpusu drogowego. "Proces trwający prawie dwie dekady, spowodował deformację koszy gabionowych stabilizujących nasypy, kanalizacji deszczowej i elementów liniowych odwodnienia powierzchniowego oraz nawierzchni jezdni" - informowali jakiś czas temu przedstawiciele GDDKiA.