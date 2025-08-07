Mercedes szykuje 18 nowych modeli na 2026 rok

Jak informuje dyrektor generalny marki, Ola Kallenius, nadchodzący rok będzie jednym z najbardziej intensywnych pod względem premier w historii Mercedesa. W planach jest debiut 18 modeli - elektrycznych i spalinowych. Warto podkreślić, że Mercedes traktuje wersje spalinowe i elektryczne tego samego modelu jako osobne premiery, co oznacza, że oba trafiają na rynek w różnym czasie i liczone są oddzielnie.

W segmencie bazowym zapowiedziano jedną premierę auta spalinowego i dwie elektryczne. W segmencie podstawowym pojawią się dwa modele z silnikami spalinowymi oraz dwa elektryczne. Elektryczna wersja modelu GLC zostanie zaprezentowana we wrześniu na targach IAA w Monachium. Możliwe jest także odświeżenie klasy C, obecnej na rynku od 2021 roku.

Silniki spalinowe wciąż ważne dla Mercedesa

Pomimo rosnącej presji na elektromobilność, Mercedes nie rezygnuje z rozwoju jednostek spalinowych. W 2026 roku na rynku pojawi się 9 modeli z takim napędem, w tym aż 5 w segmencie premium. W tym segmencie zapowiedziano również 5 modeli elektrycznych.

Jak wyjaśnia Kallenius, wielu klientów segmentu luksusowego nadal wybiera dopracowane silniki spalinowe, które określa jako "szwajcarski zegarek" w motoryzacji. Jednocześnie marka nie porzuca ofensywy na rynku EV i planuje, by do końca dekady każdy istotny model Mercedesa oferował wybór napędu - spalinowego lub elektrycznego.

Szef marki przyznaje, że pięć lat temu prognozowano szybsze tempo elektryfikacji. Obecnie zakłada się równoległy rozwój obu technologii przez co najmniej kolejną dekadę.

Co Mercedes planuje na 2027 rok?

Mercedes nie zwalnia tempa. W 2027 roku planuje kolejne premiery - 6 nowych modeli spalinowych i 6 elektrycznych w segmencie premium, 2 spalinowe i 1 elektryczny w segmencie podstawowym oraz nowy samochód spalinowy w segmencie bazowym. Możliwe jest m.in. odświeżenie klasy A.

