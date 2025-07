Ola Källenius ostrzega, że zbyt ambitne regulacje mogą prowadzić do "efektu Hawany", gdzie Europejczycy zostaną zmuszeni do jeżdżenia starszymi, bardziej emisyjnymi autami.

W wywiadzie dla tygodnika "The Economist" dyrektor generalny Mercedesa, Ola Källenius, poruszył temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz planowanego zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Zwrócił uwagę, że choć europejski przemysł motoryzacyjny poczynił duże postępy w rozwoju elektromobilności i wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, wielu konsumentów nadal podchodzi do tych zmian z ostrożnością.

Udział pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami w unijnym rynku motoryzacyjnym wynosi obecnie około 15 proc. To znacznie mniej od wcześniejszych prognoz. Wprowadzenie mechanizmu uśredniania celów emisji CO2 w latach 2025-2027 ma szansę tymczasowo złagodzić presję regulacyjną. Niemniej jednak, pogarszająca się koniunktura gospodarcza stanowi w tym względzie istotną barierę.

Ola Källenius ostrzega, że rzeczywiste wprowadzenie zakazu dla silników spalinowych może przynieść nieoczekiwane skutki w postaci tzw. "efektu Hawany". Osoby, które nie są jeszcze gotowe na przesiadkę do samochodów elektrycznych, mogą zostać zmuszone do dalszego użytkowania starszych i bardziej emisyjnych pojazdów - podobnie jak kierowcy na Kubie, którzy od dekad nie mają dostępu do nowych aut. Obecnie średni wiek samochodów poruszających się po drogach Unii Europejskiej przekracza 12 lat, a obowiązujące regulacje mogą sprawić, że tendencja ta będzie się pogłębiać.