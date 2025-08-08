W skrócie Od 15 sierpnia na autostradzie A8 w Niemczech zostanie wprowadzony zakaz zjazdu z trasy między Monachium a Salzburgiem w weekendy i święta.

Podobne ograniczenia funkcjonują już w Austrii, gdzie zakaz obowiązuje przez całą dobę na wybranych węzłach autostrady A10.

Celem nowych przepisów jest ograniczenie zatłoczenia lokalnych dróg i ochronę mieszkańców przed wzmożonym ruchem tranzytowym.

Austriacy zakazali zjazdu z autostrady. Mandat za omijanie korków

Od 18 kwietnia 2025 r. na autostradzie A10 w Austrii, która przebiega m.in. przez Salzburg, obowiązuje zakaz zjazdu z autostrady na wybranych węzłach, który dotyczy kierujących podróżujących zarówno w kierunku Villach, jak i Salzburga. W przypadku tego odcinka drogi przepisy są jednak znacznie bardziej rygorystyczne, ponieważ obowiązują przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Chociaż regulacje mogą wydawać się kontrowersyjne, głównym powodem ich wprowadzenia były tworzące się zatory drogowe w okresie letnim, spowodowane wzmożonym ruchem, a w ich następstwie masowe zjeżdżanie kierowców z autostrad na lokalne drogi w celu uniknięcia korków. Ruch w małych miejscowościach został znacznie zwiększony, co nie tylko podnosi ryzyko wypadków, ale prowadzi również do niszczenia infrastruktury drogowej, która nie jest przystosowana do tak intensywnego ruchu tranzytowego.

Od kwietnia w Austrii obowiązują nowe przepisy dotyczące zakazu zjazdu z autostrady A10. 123RF/PICSEL

15 burmistrzów z regionu miało dość kierowców omijających korki. Wprowadzą zakaz zjazdu z autostrady

W sezonie wakacyjnym autostrada A8 na odcinku Monachium - Salzburg bardzo często jest przeciążona, co prowadzi do zatorów drogowych. Wielu kierowców zjeżdża na drogi lokalne, co negatywnie odbija się na miejscowościach położonych wzdłuż głównej trasy. Wiosną bieżącego roku 15 burmistrzów z regionu wraz ze starostą powiatu Rosenheim wystosowało otwarty list do niemieckiego Ministerstwa Transportu, domagając się - na wzór Tyrolu - wprowadzenia zakazu zjazdu z autostrady A8.

Kontrowersyjne przepisy dotarły do Niemiec. Kierowco, niebawem nie zjedziesz z autostrady A8

Władze zdecydowały się na wprowadzenie budzących spore wątpliwości przepisów, które zostaną wdrożone 15 sierpnia 2025 r. Kierowcy muszą dokładnie zapoznać się z nowymi regulacjami, ponieważ już od przyszłego piątku na autostradzie A8 pomiędzy Monachium a granicą z Austrią nie będą mogli zjechać z autostrady. Zakaz będzie obowiązywał w dni świąteczne oraz weekendy.

Podobnie jak w przypadku Austrii, Niemcy również cenią sobie spokój w malowniczych miejscowościach oraz wioskach, dlatego reagują na rosnące natężenie ruchu w sezonie urlopowym. To właśnie wtedy tworzy się najwięcej korków, w których spora część kierowców nie zamierza stać, więc zjeżdża najbliższym zjazdem, aby ominąć je lokalnymi drogami. Ruch w dużym stopniu zostaje przeniesiony na nieprzystosowane trasy biegnące wzdłuż autostrady, co doprowadza do obciążenia infrastruktury drogowej, generuje hałas, ale także zakłóca spokój mieszkańców.

W kwestii nowych przepisów zakazujących zjazdu z A10 nadal brakuje kluczowych informacji. WOJCIECH STROZYK Reporter

Niemcy skorzystali z zapomnianych przepisów. Kierowcy będą stać w korkach na autostradzie A8

Sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Transportu Ulrich Lange w lipcu odpowiedział na pismo samorządowców, w którym potwierdził, że z prawnego punktu widzenia wprowadzenie takiego zakazu jest oczywiście możliwe. Władze powiatu mogą zatem podjąć taką decyzję, a w jej wprowadzeniu może pomóc rząd federalny chociażby przez wprowadzenie odpowiedniego oznakowania.

Lange wskazuje, że chociaż na autostradach mają pojawić się cyfrowe tablice informacyjne, nadal wiele kwestii jest niewyjaśnionych. Wiadomo, w jakie dni będzie obowiązywać zakaz, jednakże nie przekazano informacji dotyczących kontroli policji czy grzywny, jaką mogą zostać ukarani kierowcy omijający korki. Nadal nie jest jasne, jak przepisy będą egzekwowane i jakie wyjątki będą obowiązywać.

