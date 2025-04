Od 18 kwietnia do 26 czerwca 2025 r. na autostradzie A10 w Austrii przebiegającej m.in. przez Salzburg, obowiązują zakazy zjazdu z autostrady na wybranych węzłach. Najnowsze przepisy dotyczą zarówno kierowców jadących w kierunku Salzburga, jak i Villach. Ograniczenia obowiązują przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Co roku w okresie wiosenno-letnim na autostradzie A10 tworzą się zatory drogowe spowodowane wzmożonym ruchem turystycznym. Władze landu Salzburg uznały, że masowe zjeżdżanie kierowców z autostrady na lokalne drogi w celu ominięcia korków jest niebezpieczne. Zakłóca ruch w małych miejscowościach, zwiększa ryzyko wypadków i prowadzi do niszczenia dróg, które nie są przystosowane do intensywnego ruchu tranzytowego.