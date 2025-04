Premiery przygotowały również marki należące do koncernu Renault. Francuski producent zaprezentuje Renault 5 , które powraca w nowym, elektrycznym wydaniu. Dacia z kolei zaprezentuje model Bigster , SUV-a większego od Dustera, który ma rozszerzyć ofertę marki, jeśli chodzi o samochody rodzinne.

Z Korei Południowej przenieśmy się do Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni reprezentować będzie m.in. Mazda. Na stanowisku marki po raz pierwszy w Polsce zostanie pokazany model 6e. Pierwszy zasilany prądem model marki będący reprezentantem segmentu D.

Co więcej, po raz pierwszy w Polsce na Poznań Motor Show 2025 zaprezentuje się jeden z największych producentów w Chinach, koncern Dongfeng Motor Group. Na stoisku firmy zadebiutuje model M-Hero 917. To elektryczny samochód z napędem na cztery koła aspirujący do miana luksusowego. Cztery niezależne silniki znajdujące się przy każdym z kół zapewniają łączną moc aż 1 088 KM. Oprócz tego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowany zostanie Dongfeng Mage. W odróżnieniu od wyżej wymienionego modelu, tutaj znajdziemy napęd spalinowy. Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra zapewnia 204 KM.