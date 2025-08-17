W lipcu na polskie drogi trafiło ponad 55,8 tys. nowych samochodów. Blisko 4,2 tys. z nich, czyli prawie 7,5 proc. ogółu, to auta chińskich producentów. Wynik nie jest może przesadnie imponujący, ale nie można zapominać, że chińska ofensywa modelowa w Polsce trwa od zaledwie dwóch lat. Które chińskie samochody cieszą się dziś największym uznaniem wśród rodaków?

MG HS nowym królem polskich dróg

W lipcu najlepiej sprzedającym się chińskim samochodem w Polsce był MG HS. Na rodzinnego SUVa spod znaku chińsko-brytyjskiej marki zdecydowało się 611 polskich nabywców, co dało mu 17. miejsce w rankingu rejestracji. MG HS tylko nieznacznie ustąpił pola Skodzie Superb (636 rejestracji), ale wyprzedził w rankingu popularności np. Volvo XC60 (583 rejestracje). Dealerzy MG zdecydowanie mogą uznać lipiec za udany, tym bardziej, że drugą dwudziestkę najczęściej kupowanych nowych aut w Polsce w lipcu zamyka mniejszy brat HS - MG ZS.

Omoda i Jaecoo hitem w Polsce. MG urosła groźna konkurencja

Z drugiej strony, lipcowe wyniki rejestracji pokazują, że w przypadku chińskich aut polski rynek nie jest już sceną jednego aktora. Do wyników MG w szybkim tempie zbliżają się dwa sprzedażowe hity koncernu Chery - Omoda 5 i Jaecoo 7. Na pierwszy z modeli zdecydowało się w lipcu aż 583 nabywców (19. miejsce w rankingu). Drugi przyciągnął do salonów 481 nabywców (25. miejsce w zestawieniu)

Warto przypomnieć, że zarówno Omoda, jak i Jaecoo, rozpoczęły swoją działalność w Polsce w drugiej połowie ubiegłego roku. Wygląda więc na to, że rodacy w ekspresowym tempie przekonali się do produktów koncernu Chery Automobile, co pozwala też wróżyć szybki wzrost liczby rejestracji samej marce Chery, która w ostatnich tygodniach rozpoczęła swoją europejską ekspansję właśnie od Polski.

Jaecoo 7 lepsze niż Tiguan? Chińczycy gromią Dacię

Wyniki sprzedaży Omody 5 i Jaecoo 7 robią tym większe wrażenie, jeśli przyjrzeć się sprzedażowym hitom zdeklasowanym w lipcu przez Omodę 5 i Jaecoo 7. Oba modele znalazły w ubiegłym miesiącu więcej nabywców w Polsce, niż:

Dacia Bigster (477 rejestracji),

Volkswagen Tiguan (470 rejestracji),

Dacia Sandero (460 rejestracji),

Kia Ceed (454 rejestracje),

Ford Focus (450 rejestracji),

Renault Captur (390 rejestracji)

O ile w porównaniu z pozycjonowanym zdecydowanie wyżej Volkswagenem Tigunem wynik trudno traktować w roli zaskoczenia, o tyle tego samego nie można powiedzieć w przypadku wyczekiwanej długimi miesiącami przez polskich nabywców Dacii Bigster. Kusząca oferta cenowa Chińczyków stanowi więc coraz większe wyzwanie dla tych europejskich marek popularnych, które do tej pory wabiły klienta do salonów głównie ceną.

Kowalscy nie boją się chińskich aut. Firmy wolą sprawdzone rozwiązania

Ponieważ polski rynek w blisko 70 proc. opiera się na zakupach firmowych, najwięksi gracze pokroju Toyoty, Skody i Volkswagena, w praktyce nie odczuli nawet głośnych chińskich debiutów. W pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych przez firmy nowych aut w Polsce w lipcu były aż cztery Toyoty, trzy Skody, Mercedes, Kia i Volkswagen.

Zdecydowanie więcej ochoty na eksperymentowanie z chińską motoryzacją wykazują nad Wisłą klienci indywidualni. W ich przypadku, w pierwszej piętnastce najczęściej kupowanych znalazły się zarówno MG HS (6. miejsce) i ZS (11. miejsce) jak i Omoda 5 (12. miejsce). Najczęściej wybieranymi nowymi autami przez "Kowalskich" były w ubiegłym miesiącu Kia Sportage, Toyota C-HR i Toyota Yaris Cross.

Nowy MG HS już w Polsce. Sprawdzamy, jak jeździ chińsko-brytyjska wołowina w pięciu smakach? INTERIA.PL