W skrócie MG planuje światową ofensywę, inwestując 10 miliardów juanów w rozwój 13 nowych modeli elektrycznych i hybrydowych aut w ciągu najbliższych dwóch lat.

Nowe modele mają być oparte na zaawansowanych technologiach wypracowanych wspólnie z takimi firmami jak SAIC, Audi, Huawei czy OPPO, a MG4 zaoferuje zasięg do 1000 km na jednym ładowaniu.

MG, osiągając coraz lepsze wyniki w Europie i dążąc do pozycji lidera na rynku NEV, aktywnie rozwija nowoczesne akumulatory oraz cyfrową integrację z urządzeniami mobilnymi.

10 miliardów juanów (1,4 mld dolarów) zainwestuje koncern SAIC w rozwój nowej gamy modelowej pojazdów z rodziny New Eenergy Vehicle. Za tę kwotę powstać ma aż 13 nowych modeli z napędem elektrycznym i PHEV, które pomogą MG zwiększyć globalną sprzedaż. Co ciekawe, wiele z nich opracowywanych jest z myślą o rynku chińskim.

MG może się pochwalić świetnymi wynikami w UE (dają marce MG już 2,1 proc. udziału w europejskim rynku), ale w ogromnej mierze wynik ten budują modele z klasycznym spalinowym napędem. Te nie cieszą się jednak powodzeniem w Chinach, gdzie większość nabywców decyduje się dziś na samochody elektryczne. I tym kierunku potoczyć się ma nowa ofensywa modelowa szykowana przez MG na kolejne dwa lata.

MG z 13 nowymi modelami NEV. Rusza światowa ofensywa

W czasie ostatniego spotkania z akcjonariuszami dyrektor generalny MG Chen Cui zdradził, że w najbliższych 24 miesiącach klienci mogą spodziewać się aż 13 premier. Chodzi o zupełnie nowe modele z rodziny New Energy Vehicle, czyli pojazdów BEV (bateryjnych), PHEV (hybryd plug-in) i EREV (elektryczny ze spalinowym agregatem mogącym podładowywać baterie).

Deklaracja brzmi ciekawie, tym bardziej, że MG planuje "aktywnie korzystać z technologii i rozwiązań wypracowanych przez spółkę macierzystą" - SAIC. Koncern, który jest obecnie mocno zaangażowany we wspólne projekty pojazdów elektrycznych z Audi i Huawei.

MG zacieśnia też współpracę z innymi lokalnymi gigantami, jak np. OPPO. Przykładowo - nowe MG4 ma być pierwszym globalnym modelem wykorzystującym nowy, opracowany wspólnie z OPPO, system integracji pojazdu ze smartfonami. Przedstawiciele MG twierdzą, że dzięki temu nowe MG4 stanie się nowym "cyfrowym przyjacielem" właściciela, rozszerzając możliwości oferowane przez smartfona.

1000 km na jednym ładowaniu w nowym MG4

Firma deklaruje, że nowy MG4 w najbliższej przyszłości ma też być pierwszym modelem z - opracowanymi w ekspresowym tempie - bateriami wykorzystującymi półstały elektrolit o zawartości cieczy wynoszącej zaledwie 5 proc. Zdaniem Chen Cui, technologia zostanie skomercjalizowana w ekspresowym tempie, a nowa generacja baterii zapewniać ma zasięg do tysiąca kilometrów.

Pierwszy z modeli rozpoczynający ofensywę MG - nowe MG4 - można już zamawiać w Chinach. Przedsprzedaż rozpoczęła się 5 sierpnia, a oficjalny debiut auta zaplanowano na najbliższy piątek - 29 sierpnia. Jeszcze przed końcem roku w ofercie pojawić ma się odmiana z nową generacją akumulatorów o półstałym elektrolicie.

MG chce być największą marką NEV na świecie

MG nie ukrywa, że dzięki zapowiadanym inwestycjom chce być w najbliższych latach "dominującą w skali światowej" chińską marką w segmencie pojazdów NEV. Już dziś znajduje się na najlepszej drodze do tego celu - jako jedyny producent z Chin marka notowana jest w zestawieniu 50 najlepiej sprzedających się nowych aut w Europie.

Z danych ACEA wynika, że właściciel MG - koncern SAIC Motor - zajmuje aktualnie (dane za pierwszych siedem miesięcy bieżącego roku) 11. miejsce wśród największych graczy motoryzacyjnych na Starym Kontynencie. W pierwszej połowie roku na europejskie drogi wyjechało ponad 153,1 tys. nowych MG. Wynik jest aż o 18 proc. lepszy niż przed rokiem i plasuje chińskiego producenta przed m.in.: 12. Teslą (109,9 tys. aut), 13. Suzuki (93,7 tys. aut), 14. Mazdą (82 tys. aut) czy 15. Grupą Jaguar Land Rover (w sumie 72,5 tys. rejestracji).

MG od wielu miesięcy utrzymuje też pozycję lidera wśród najlepiej sprzedających się chińskich marek w Polsce. Skumulowany wynik sprzedaży MG w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku przekracza już 7,6 tys. aut. Daje to chińskiej marce 14. miejsce w rankingu najczęściej wybieranych marek motoryzacyjnych w Polsce przed m.in. 16. Nissanem, 17. Peugeotem, 18. Oplem, 19. Citroenem czy 20. Suzuki.

