MG rozniosło Fiata a Jaecoo Hondę. Sprzedaż chińskich aut wystrzeliła

Ciekawą analizę dotyczącą rynku nowych aut w Europie opublikowała właśnie firma analityczna JATO Dynamics. Wynika z niej, że w maju w pierwszej dziesiątce koncernów z największą liczbą rejestracji nowych aut na Starym Kontynencie znalazła się dwójka chińskich gigantów - Geely Group (właściciel m.in. Volvo) i SAIC (właściciel MG). Co ciekawe, chociaż pierwszy z nich zanotował spadek sprzedaży, w stosunku do sytuacji sprzed roku udział aut chińskich marek w europejskim rynku wynosi już 5,9 proc. To przeszło dwukrotnie więcej niż przed rokiem!