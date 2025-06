Maj przyniósł kolejny rekord rejestracji chińskich samochodów w Polsce. Z danych IBRM Samar wynika, że w ubiegłym miesiącu na nasze drogi wyjechało aż 3300 nowych aut "Made in China". Skumulowany wynik rejestracji od początku roku to już blisko 13,6 tys. samochodów, co oznacza, że do chińskich samochodów należy już niemal 6 proc. polskiego rynku.