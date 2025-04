Z danych JATO Dynamics wynika, że tylko w lutym na europejskie drogi (UE, Norwegia, Wielka Brytania i Szwajcaria) trafiły w sumie 40 643 samochody chińskich marek. W kontekście całego rynku (966 271 rejestracji w lutym) dorobek Chińczyków może się wydawać skromny, ale jeszcze rok temu (w lutym 2024 roku) całkowita liczba rejestracji chińskich samochodów wynosiła 22 389 egzemplarzy. Oznacza to, że w skali roku wzrost sprzedaży takich pojazdów w Europie osiągnął gigantyczne 83 proc., a udział chińskich producentów w ogóle rynku wzrósł z 2,3 do 4,2 proc.

Biorąc pod uwagę tempo przesiadania się Europejczyków na samochody elektryczne (w lutym osiągnęły 17 proc. udziału w rynku a liczba rejestracji wzrosła rok do roku o 26 proc.) oczy analityków wpatrzone są głównie w skalę chińskiej ekspansji w tym segmencie rynku. Co ciekawe, mimo nałożenia na chińskich producentów karnych ceł z uwagi na nielegalne, zdaniem Komisji Europejskiej, subsydiowanie producentów przez lokalne władze, blisko połowa z zarejestrowanych w lutym w Europie chińskich pojazdów to właśnie auta elektryczne.