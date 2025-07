Autostrada A4 na odcinku między węzłami Langerwehe i Duren (w kierunku Kolonii) zostanie zamknięta w piątek 18 lipca od godziny 22:00. Kierowcy nie skorzystają z trasy do poniedziałku 21 lipca do 5:00. Zarządca niemieckich dróg szybkiego ruchu, spółka Die Autobahn GmbH, poinformowała, że kierowcy chcący przejechać tym odcinkiem będą musieli ominąć go autostradą A44 w kierunku Dusseldorfu oraz autostradą A61 w kierunku Koblencji do węzła Kerpen.