W skrócie Volkswagen ogłosił globalną akcję serwisową związaną z wadliwą poduszką powietrzną pasażera, obejmującą ponad 16 tys. aut różnych modeli.

Problemy z poduszkami powietrznymi wykryto również w pojazdach Audi i Skoda, które także podlegają akcjom serwisowym.

Właściciele pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności wizyty w serwisie, a naprawy mają charakter zapobiegawczy i mogą potrwać do trzech godzin.

Poduszki powietrzne są niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa w każdym samochodzie, zapewniając ochronę w krytycznych momentach. Gdy jednak nastąpi ich awaria, skutki mogą być bardzo poważne.

Volkswagen ogłosił akcje serwisową. Dotyczy ponad 16 tys. aut

W czerwcu tego roku Volkswagen ogłosił szeroko zakrojoną akcję serwisową, obejmującą 16 510 pojazdów na całym świecie. Podczas rutynowych kontroli jakości zidentyfikowano wadę poduszki powietrznej pasażera, która mogła stanowić zagrożenie dla życia.

Problem techniczny w układzie napełniania poduszki powietrznej wykryto w modelach Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer oraz ID.Buzz. Przyczyną jest uszkodzony generator gazu, który może osłabić działanie poduszki podczas zderzenia. W przypadku wypadku istnieje także ryzyko, że generator eksploduje, uwalniając fragmenty wewnętrzne zdolne do poważnych lub śmiertelnych obrażeń pasażerów. Może też dojść do wcześniejszego pęknięcia obudowy i zranienia osoby podróżującej.

Problemy z poduszkami także w modelach Audi oraz Skoda

Niestety, jak podają zachodnie media, problem nie dotyczy wyłącznie Volkswagena, lecz całego niemieckiego koncernu. W samochodach marek Audi oraz Skoda również zidentyfikowano podobne usterki. Audi ogłosiło globalną akcję serwisową, która obejmuje 1382 egzemplarze modeli A5, A6, Q6 e-tron i A6 e-tron, wyprodukowanych w okresie od 27 marca do 8 kwietnia 2025 roku. Skoda natomiast wycofa 125 egzemplarzy modelu Fabia z 2025 roku.

Volkswagen ostrzeże właścicieli wadliwych pojazdów

Osoby posiadające pojazdy narażone na wystąpienie usterki zostaną powiadomione o konieczności skontaktowania się z autoryzowanymi punktami serwisowymi w celu wykonania odpowiedniej kontroli. Naprawa może potrwać od jednej do trzech godzin. Do czasu jej wykonania właściciele pojazdów proszeni są o niekorzystanie z przedniego fotela pasażera ze względu na ryzyko związane z poduszką powietrzną.

Jednocześnie koncern zaznacza, że akcja serwisowa ma charakter przede wszystkim zapobiegawczy. Do chwili obecnej nie odnotowano żadnych zdarzeń zagrażających zdrowiu podróżnych. Ponadto, wiele z wadliwych pojazdów nie trafiło jeszcze do klientów i zostanie naprawionych przed wydaniem.

