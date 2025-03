Rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów elektryków bardzo szybko znalazła jednak odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. Wkrótce po debiucie MG4 chińskim nabywcom dostarczano nawet 5 tys. egzemplarzy tego modelu miesięcznie. Lokalne media donoszą, że aktualnie - w lutym 2025 roku - sprzedaż spadła do... 13 sztuk.

Nowa generacja MG4 mierzy 4395 mm długości, 1842 mm szerokości i 1551 mm wysokości. Rozstaw osi to teraz 2750 mm. Oznacza to, że auto urosło aż o 108 mm, jest też o 6 mm szersze i o 35 mm wyższe od poprzednika.

Oczywiście można zakładać, że zmiana rozstawu osi to efekt wykorzystania skalowanej platformy pojazdu, co jednak nie zmienia faktu, że wydłużenie nadwozia o ponad 10 cm wymagało m.in. zmiany wszystkich tłoczników do wytwarzania poszycia karoserii.