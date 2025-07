Policjanci kontrolowali tam drogę z powietrza, wykorzystując do tego drona. Efekt jest porażający. W krótkim czasie zarejestrowano aż 22 wykroczenia, 18 z nich zakończyło się mandatem. Każdy z ukaranych kierowców będzie musiał zapłacić 1000 zł, a jego kontro punktowe wzbogaciło się o 8 punktów, co dla zawodowego kierowcy jest bardzo dużym problemem.

Ponadto w trzech przypadkach policjanci skierowali sprawę do sądu (zapewne było to spowodowane odmową przyjęcia mandatu, do czego każdy kierowca zawsze ma prawo), a w jednym przypadku zastosowano pouczenie.