Niebezpieczny wjazd na przejazd kolejowy w Chechle Pierwszym

We wtorek, 5 sierpnia 2025 roku, około godziny 17.00, na skrzyżowaniu ulic Karniszewickiej i Podmiejskiej w Chechle Pierwszym doszło do poważnego incydentu. 42-letnia kierująca Volvo, ignorując czerwone światło sygnalizacji, wjechała na przejazd kolejowo. Kiedy opuściła się pierwsza półrogatka kobieta spanikowała i i zamiast normalnie zjechać z przejazdu, zatrzymała auto. W efekcie pojazd utknął na torowisku. W aucie były dwie pasażerki - 17-letnia córka oraz 8-letnia dziewczynka.

Na szczęście udało im się uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Szybka reakcja 17-letniej córki kierującej, która wysiadła z pojazdu i podniosła szlaban, umożliwiła wycofanie auta z torów.

Mandat za zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym

Bez konsekwencji się jednak nie obeszło. Pabianiccy policjanci ukarali kobietę mandatem w wysokości 2 tys. zł i nałożyli 15 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wjazd na przejazd kolejowo-drogowy na czerwonym świetle jest bezwzględnie zabroniony.

Nieprzestrzeganie tego zakazu stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu. Warto pamiętać, że na niektórych liniach kolejowych pociągi poruszają się z prędkością nawet do 160 km/h.

Zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów kolejowych

Policja przypomina, że każdy kierowca przed wjazdem na przejazd powinien:

Zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

Zatrzymać się, jeśli sygnalizator wskazuje czerwone światło lub gdy rogatki się opuszczają.

Nigdy nie omijać opuszczonych rogatek, nawet gdy pociąg nie jest widoczny.

Sprawdzić, czy po drugiej stronie torów jest wystarczająco dużo miejsca na swobodny zjazd z przejazdu.

Nie spieszyć się - pośpiech na przejeździe może kosztować życie.

W sytuacji, gdy pojazd utknie na torach:

Jeśli samochód jest sprawny, należy jak najszybciej opuścić przejazd, nawet wyłamując szlaban, który jest tak skonstruowany, by ulec złamaniu bez uszkodzenia auta.

Szlaban należy odłożyć w bezpieczne miejsce, aby nie blokował innych użytkowników.

Trzeba niezwłocznie powiadomić służby techniczne, dzwoniąc pod numer awaryjny i podając numer przejazdu z Żółtej Naklejki PLK.

Jeśli wyjazd nie jest możliwy, wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i znaleźć się poza rogatkami, a następnie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Surowe kary mają przypomnieć kierowcom o ryzyku i potrzebie zachowania ostrożności w takich miejscach. Lekceważenie sygnalizacji i rogatek może skończyć się tragedią. Policja apeluje o rozwagę - każdy przejazd to miejsce wymagające pełnej koncentracji.