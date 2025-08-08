42-latka zignorowała czerwone światło. Utknęła z dziećmi na przejeździe
Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Przykład z Chechla Pierwszego pokazuje, jak szybko nieostrożność za kierownicą prowadzi do poważnego zagrożenia. Co dokładnie wydarzyło się 5 sierpnia i jakie poniosła konsekwencje kierująca?
W skrócie
- Kierująca Volvo wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, powodując poważne zagrożenie.
- Dzięki szybkiej reakcji córki udało się uniknąć zderzenia z pociągiem.
- Policja przypomina o zasadach bezpiecznego przejazdu przez tory i surowo karze łamanie przepisów.
Niebezpieczny wjazd na przejazd kolejowy w Chechle Pierwszym
We wtorek, 5 sierpnia 2025 roku, około godziny 17.00, na skrzyżowaniu ulic Karniszewickiej i Podmiejskiej w Chechle Pierwszym doszło do poważnego incydentu. 42-letnia kierująca Volvo, ignorując czerwone światło sygnalizacji, wjechała na przejazd kolejowo. Kiedy opuściła się pierwsza półrogatka kobieta spanikowała i i zamiast normalnie zjechać z przejazdu, zatrzymała auto. W efekcie pojazd utknął na torowisku. W aucie były dwie pasażerki - 17-letnia córka oraz 8-letnia dziewczynka.
Na szczęście udało im się uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Szybka reakcja 17-letniej córki kierującej, która wysiadła z pojazdu i podniosła szlaban, umożliwiła wycofanie auta z torów.
Mandat za zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym
Bez konsekwencji się jednak nie obeszło. Pabianiccy policjanci ukarali kobietę mandatem w wysokości 2 tys. zł i nałożyli 15 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wjazd na przejazd kolejowo-drogowy na czerwonym świetle jest bezwzględnie zabroniony.
Nieprzestrzeganie tego zakazu stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu. Warto pamiętać, że na niektórych liniach kolejowych pociągi poruszają się z prędkością nawet do 160 km/h.
Zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów kolejowych
Policja przypomina, że każdy kierowca przed wjazdem na przejazd powinien:
- Zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.
- Zatrzymać się, jeśli sygnalizator wskazuje czerwone światło lub gdy rogatki się opuszczają.
- Nigdy nie omijać opuszczonych rogatek, nawet gdy pociąg nie jest widoczny.
- Sprawdzić, czy po drugiej stronie torów jest wystarczająco dużo miejsca na swobodny zjazd z przejazdu.
- Nie spieszyć się - pośpiech na przejeździe może kosztować życie.
W sytuacji, gdy pojazd utknie na torach:
- Jeśli samochód jest sprawny, należy jak najszybciej opuścić przejazd, nawet wyłamując szlaban, który jest tak skonstruowany, by ulec złamaniu bez uszkodzenia auta.
- Szlaban należy odłożyć w bezpieczne miejsce, aby nie blokował innych użytkowników.
- Trzeba niezwłocznie powiadomić służby techniczne, dzwoniąc pod numer awaryjny i podając numer przejazdu z Żółtej Naklejki PLK.
Jeśli wyjazd nie jest możliwy, wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i znaleźć się poza rogatkami, a następnie zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Surowe kary mają przypomnieć kierowcom o ryzyku i potrzebie zachowania ostrożności w takich miejscach. Lekceważenie sygnalizacji i rogatek może skończyć się tragedią. Policja apeluje o rozwagę - każdy przejazd to miejsce wymagające pełnej koncentracji.