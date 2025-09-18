W skrócie Chiński producent MG wstrzymuje sprzedaż spalinowych modeli HS i ZS z powodu restrykcyjnych norm emisji CO2 w Unii Europejskiej.

Kary finansowe za przekroczenie emisji czynią sprzedaż tych aut nieopłacalną bez drastycznych podwyżek cen.

W ofercie pozostają jedynie droższe warianty hybrydowe HEV i PHEV, co zmienia konkurencyjność cenową MG na rynku.

Unia Europejska systematycznie zaostrza normy emisji spalin, a za ich przekraczanie producentom grożą wysokie kary. W maju bieżącego roku Rada Unii Europejskiej podjęła bardzo ważną decyzję, która pozwoliła złapać branży chwilowy oddech. Bez wprowadzania poprawek poparta została propozycja Komisji Europejskiej, która przewiduje, że w latach 2025, 2026 i 2027 emisje poszczególnych marek będą liczone jako średnia z tych trzech lat, zamiast osobno dla każdego roku. Da to możliwość kompensacji przekroczonych norm emisji w późniejszych latach (np. większą sprzedażą aut elektrycznych), a przynajmniej odsunie w czasie kary.

Chiński producent wycofuje ze sprzedaży modeli z silnikiem spalinowym. Dosięgła go ręka europejskich norm

Kary za przekroczenia norm emisji grożą wszystkim producentom, również chińskim. Są one na tyle dotkliwe, że polski oddział MG podjął decyzję o wstrzymaniu zamówień na modele HS i ZS ze spalinowymi jednostkami napędowym. W ofercie pozostają wersje hybrydowe klasyczne i z możliwością ładowania (PHEV). "Szanse się wyrównują" - komentuje we wpisie na platformie LinkedIn Michał Haydaś, główny analityk w IBRM Samar.

Taka decyzja nie powinna jednak nikogo dziwić, ponieważ unijne normy są nieubłagane, a emisja CO2/km w przypadku obu wspomnianych modeli znacznie przekracza normy. MG HS AT z silnikiem o mocy 170 KM wyjątkowo trafił w gusta Polaków za sprawą atrakcyjnego designu i wyposażenia, ale przede wszystkim ceny, która rozpoczyna się od 118 900 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że model ten emituje 173 g CO2/km. Z kolei spalinowy ZS Classic z jednostką 1.6 o mocy 106 KM pod maską generuje 156 g CO2/km, ale jego ceny zaczynają się od 80 tys. zł (przy czym jest to starsza generacja modelu niż w przypadku hybrydowych wersji ZS).

Za każdy wyprodukowany egzemplarz zapłacą nawet 7543 euro

W tym miejscu należy podkreślić, że limit został ustalony na 93,6 g CO2/km, a za każdy gram powyżej normy producent płaci 95 euro kary. W efekcie kara za MG HS wynosi wynosi 7543 euro, a za ZS Classic - 5928 euro.

Pozostawienie tych wariantów w sprzedaży byłoby nieopłacalne bez znacznego podwyższenia cen, a to z kolei kłóci się z filozofią firm z Państwa Środka, które łączą atrakcyjne wyposażenie z nowoczesnymi kształtami i konkurencyjną ceną.

W ofercie MG pozostaną oba modele, jednakże klienci będą mogli wybierać wersje hybrydowe z możliwością ładowania lub bez. Są one nieco droższe - w przypadku ZS za wersję hybrydową należy zapłacić od 128 900 zł, a za PHEV - od 154 500 zł.

Nadal są to ceny niższe od zdecydowanej większości konkurencyjnych samochodów. Z drugiej jednak strony europejscy i amerykańscy producenci - pomimo wyższych cen - oferują spore rabaty na swoje hybrydy, co ma za zadanie przyciągnąć coraz większą liczbę konsumentów do salonów. Główna broń chińskich producentów w postaci atrakcyjnej ceny powoli zaczyna strzelać ślepakami. Dostosowanie do unijnych przepisów i tym samym wprowadzenie podwyżek w cenniku z pewnością utrudni utrzymanie tak wysokiego wolumenu sprzedaży, jaki obserwowaliśmy dotychczas.

A jeśli ktoś chce jeszcze kupić spalinowe MG, to nie stoi na straconej pozycji. W salonach czeka jeszcze całkiem sporo egzemplarzy. Warto jednak wziąć pod uwagę, że ich liczba będzie się zmniejszać, a nowych dostaw nie będzie.

