W skrócie Chery świętuje przekroczenie 5 milionów wyeksportowanych samochodów, a jubileuszowy egzemplarz Tiggo 8 PHEV trafia do polskiego klienta.

Wkrótce w Polsce zadebiutują dwa nowe modele Tiggo: hybrydowy Tiggo 4 HEV z segmentu B oraz flagowy siedmiomiejscowy SUV Tiggo 9 PHEV.

Nowe modele wyróżniają się nowoczesną technologią, bogatym wyposażeniem oraz atrakcyjnymi osiągami, a oficjalna polska premiera odbędzie się 6 października w Warszawie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Marka Tiggo należy do chińskiego koncernu Chery, który swoją światową ekspansję rozpoczął w 2001 r., wysyłając 10 pierwszych egzemplarzy sedanów Fulwin na zagraniczne rynki. Prawdziwy moment przełomowy nastąpił w 2005 r. wraz z debiutem submarki Tiggo, która zaczęła podbijać świat. Do bieżącego roku samochody tej marki dostępne były w ponad 110 krajach i właśnie przekroczyły liczbę 5 mln wyeksportowanych egzemplarzy. Jubileuszowy Tiggo 8 PHEV trafił do Polski.

Tiggo prezentuje dwa nowe modele. Niebawem trafią do polskich salonów

Pierwszą nowością producenta z Państwa Środka w polskich salonach będzie Tiggo 4 HEV reprezentujący segment B i dostępny w dwóch wersjach - Essential oraz Prestige. Nowość mierzy 4230 mm długości i jest rozwinięciem rodziny Tiggo 4, której globalna sprzedaż przekroczyła już milion egzemplarzy od momentu debiutu poprzedniej generacji w 2018 r.

Tiggo 4 HEV to kompaktowy SUV z napędem hybrydowym. Chery materiały prasowe

Pod maską pracuje system Chery Super Hybrid, w którego skład wchodzi benzynowa jednostka 1.5 DHE, przekładnia hybrydowa DHT, bateria o pojemności 1,83 kWh oraz silnik elektryczny. Łączna moc układu wynosi 163 KM i 260 Nm, dzięki czemu Tiggo 4 HEV rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy. Producent deklaruje, że średnie zużycie paliwa według WLTP to 5,3 l/100 km, a całkowity zasięg oscyluje w okolicach 950 km na jednym tankowaniu.

Ile będzie kosztować Tiggo 4 HEV w Polsce?

Najnowsza propozycja chińskiego producenta zaskakuje nie tylko wyposażeniem, ale przede wszystkim ceną. Wersja Prestige wyróżnia się skórzaną tapicerką, podgrzewanymi przednimi fotelami, oświetleniem ambiente czy 540-stopniowym panoramicznym systemem kamer.

Chery Tiggo 4 materiały prasowe

Centralnym elementem wnętrza jest podwójny ekran o łącznej przekątnej 24,6 cala. Ponadto samochód wyposażony jest w siedem poduszek powietrznych oraz zestaw 24 funkcji ADAS wspierających autonomiczną jazdę na poziomie L2.5, które stanowią standardowe wyposażenie każdej wersji.

Tiggo 4 HEV zadebiutuje w Polsce 6 października w Warszawie podczas oficjalnej premiery. Ceny tego modelu będą rozpoczynać się od 95 900 zł.

Wnętrze Tiggo 4 HEV. Chery materiały prasowe

Flagowy SUV Chery wchodzi na polski rynek. Tiggo 9 PHEV ma siedem miejsc i generuje moc 428 KM

Drugim modelem, który niebawem pojawi się nad Wisłą, jest flagowy SUV, czyli siedmiomiejscowy Tiggo 9 PHEV, który posiada silnik hybrydowy 1.5T-GDI, przednią i tylną jednostkę elektryczną oraz generator, które razem tworzą inteligentny, elektryczny napęd na cztery koła. Łączna moc układu wynosi 428 KM, dzięki czemu pierwszą setkę samochód osiąga w zaledwie 5,4 sekundy.

Tiggo 9 PHEV to jeden z dwóch nowych modeli, który trafi do sprzedaży w Polsce. Chery materiały prasowe

Tiggo 9 PHEV dysponuje akumulatorem o pojemności 34,46 kWh, pozwalającym na przejechanie 147 km w trybie w pełni elektrycznym i do 1050 km w trybie mieszanym. W cyklu WLTP zużycie paliwa wynosi zaledwie 1,7 l/100 km, natomiast po całkowitym rozładowaniu baterii samochód pracuje w trybie hybrydowym ze spalaniem na poziomie 6,9 l/100 km.

Warto zaznaczyć, że Tiggo 9 PHEV obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym, dzięki czemu ładowanie baterii od 30 do 80 proc. potrwa zaledwie 18 minut.

Ile będzie kosztować Tiggo 9 PHEV w Polsce?

We wnętrzu znajduje się centralny ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 2.5K HD, cyfrowe zegary 10,25 cala, wyświetlacz HUD oraz system kamer 540 stopni. Ponadto na liście wyposażenia jest asystent głosowy "Hello Chery", system Sony liczący 14 głośników, 64-kolorowe oświetlenie ambiente, panoramiczny dach, system oczyszczania powietrza, a także funkcja Pet Mode, która utrzymuje temperaturę we wnętrzu, gdy na kilka chwil pozostanie w nim pies lub kot.

Panoramiczny dach ma powierzchnię 1,1 m2. Chery materiały prasowe

Cena Tiggo 9 PHEV dzierżącego najwyższe miejsce w hierarchii modelowej producenta z Chin nie została jeszcze podana. Wszystkie szczegóły dotyczące obu samochodów - wraz z ceną siedmioosobowego SUV-a - poznamy podczas polskiej premiery, która odbędzie się 6 października w Warszawie.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL