Mitsubishi Eclipse Cross wchodzi na rynek w swoim nowym wcieleniu. Trudno jednak doszukiwać się podobieństw do poprzednika. I nie chodzi tylko o napęd.

Nowe Mitsubishi Eclipse Cross jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi japońskiego producenta. Deklarował on, że chce zawalczyć o europejskich klientów dwoma SUV-ami segmentu C - jeden spalinowy, drugi elektryczny. Pierwszy z nich, Grandis, oferuje napęd spalinowy. Jak łatwo się domyślić, Eclipse Cross będzie autem elektrycznym.

Jak wygląda nowe Mitsubishi Eclipse Cross?

Nowy Eclipse Cross nie ma jednak zbyt wiele wspólnego ze swoim poprzednikiem i to nie tylko za sprawą napędu. To dlatego, że ten model nie jest samodzielną konstrukcją japońskiej marki, ale klonem Renault Scenic. Samochód ma niemal identyczne rozmiary jak Scenic - 4 470 mm długości, 1 860 mm szerokości i 1 570 mm wysokości.

Nowoczesny, szary samochód osobowy marki Mitsubishi porusza się po miejskiej ulicy, otoczony przez zieleń i metalowe ogrodzenie.
Mitsubishi Eclipse Cross nie jest autorską konstrukcją japońskiej marki. Bazą do jego stworzenia było Renault Scenic.materiały prasowe

Mitsubishi ograniczyło się do zmiany przodu - z charakterystycznym motywem Dynamic Shield. Z tyłu zmieniono logo i przemodelowano zderzak. Do wyboru są 19- lub 20-calowe felgi.

Wnętrze Mitsubishi Eclipse Cross

Wewnątrz też trudno doszukiwać się innych różnic między oboma modelami oprócz znaczka na kierownicy. Mamy ekran wskaźników, który w standardzie ma 7 cali, a w opcji 10 cali. Do obsługi multimediów służy natomiast 10,4-calowy ekran multimediów.

Podobnie jak w samochodach francuskiego producenta system inforozrywki korzysta z usług Google. Dzięki temu właściciele Eclipse Cross mają dostęp m.in. do Map Google czy sklepu Google Play zawierającego ponad 100 aplikacji. Jeżeli jednak nie chcą z nich korzystać, mogą połączyć swój telefon za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay.

Nowoczesne wnętrze samochodu Mitsubishi z cyfrowym panelem kokpitu, dużym centralnym ekranem dotykowym oraz skórzanymi fotelami o sportowym wykończeniu.
Kokpit też nie różni się od tego, co znamy z Renault Scenica.materiały prasowe

Poniżej wyświetlacza znajdziemy jednak kilka fizycznych przełączników, m.in. do sterowania klimatyzacją. Pewnym minusem jest nadmiar dźwigni pod prawej stronie kolumny kierownicy - mamy dźwignię zmiany biegów, wycieraczek, panel do sterowania multimediów i jedną z łopatek do sterowania poziomem rekuperacji.

Oprócz tego nabywcy Mitsubishi Eclipse Cross mogą liczyć na elektrochromowy szklany dach. Dzięki folii elektrochromowej użytkownik może łatwo regulować przezroczystość dachu.

Warto też wspomnieć o pojemności bagażnika. Wynosi ona 478 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń maksymalna pojemność wzrasta do 1 670 litrów.

Jednym słowem - wnętrze Eclipse Crossa od wnętrza Scenica różni się logiem na kierownicy.

Bagażnik samochodu SUV z otwartą klapą, widoczne trzy tylne siedzenia oraz wykończenie wnętrza utrzymane w ciemnych odcieniach, po bokach wbudowane schowki i panele z tworzywa, logo Eclipse Cross na progu bagażnika.
Bagażnik Mitsubishi Eclipse Cross pomieści 478 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń ta przestrzeń rośnie do 1 670 litrów.materiały prasowe

    Jaki napęd ma nowe Mitsubishi Eclipse Cross?

    Eclipse Cross będzie dostępne w dwóch wersjach. Na samym początku japoński producent wprowadzi tę lepszą odmianę. Znajdziemy tam akumulator o pojemności 87 kWh netto mający zapewniać zasięg do 600 km (wg WLTP). Auto dysponuje mocą 218 KM i momentem obrotowym na poziomie 300 Nm. Samochód może rozpędzić się do 100 km/h w 8,4 sekundy i jechać z prędkością maksymalną 170 km/h.

    Bazując na ofercie Scenica możemy śmiało założyć, że druga wersja otrzyma baterię o pojemności 60 kWh i silnik o mocy 170 KM. Zasięg wg WLTP to 420 km.

    Nowoczesny srebrny samochód elektryczny typu SUV podczas ładowania na podjeździe przed drewnianą bramą garażową, samochód podłączony do domowej stacji ładowania zamontowanej na ścianie budynku.
    Mitsubishi Eclipse Cross na początku będzie dostępne tylko z akumulatorem o pojemności 87 kWh. Zapewni on zasięg do 600 km. materiały prasowe

    Cen nowego Mitsubishi Eclipse Cross jeszcze nie znamy, ale zapewne będą nieco wyższe niż w przypadku Renault Scenic. A ceny tego modelu zaczynają się od 195 tys. zł z baterią 60 kWh i 210 tys. zł z baterią 87 kWh.

    Eclipse Cross będzie produkowany tam gdzie Scenic, czyli w zakładzie Renault w Douai we Francji. Produkcja Mitsubishi rozpocznie się w czwartym kwartale bieżącego roku.

    Stacja ładowania elektrycznego pojazdu podłączona do gniazda ładowania samochodu o nowoczesnym, szarym nadwoziu z widocznym logotypem EV.
    Mitsubishi Eclipse Cross z napędem elektrycznym będzie generowało 218 KM i 300 Nm momentu obrotowego.materiały prasowe
    Nowoczesna deska rozdzielcza samochodu Mitsubishi z dużym centralnym ekranem dotykowym, cyfrowymi zegarami oraz czarną kierownicą z logo marki, otoczona przeszywaną tapicerką siedzeń oraz eleganckimi czerwonymi akcentami.
    Przed kierowcą znajdować się będzie wyświetlacz 7- lub 10-calowy. Do obsługi multimediów służy 10,4-calowy ekran.materiały prasowe
    Nowoczesny, srebrny SUV Mitsubishi poruszający się po krętej, asfaltowej drodze z widokiem na morze, klify i bujną roślinność w tle.
    Nowe Mitsubishi Eclipse Cross trafi do produkcji w czwartym kwartale 2025 roku. materiały prasowe
