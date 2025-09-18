Nowe Mitsubishi Eclipse Cross jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi japońskiego producenta. Deklarował on, że chce zawalczyć o europejskich klientów dwoma SUV-ami segmentu C - jeden spalinowy, drugi elektryczny. Pierwszy z nich, Grandis, oferuje napęd spalinowy. Jak łatwo się domyślić, Eclipse Cross będzie autem elektrycznym.

Jak wygląda nowe Mitsubishi Eclipse Cross?

Nowy Eclipse Cross nie ma jednak zbyt wiele wspólnego ze swoim poprzednikiem i to nie tylko za sprawą napędu. To dlatego, że ten model nie jest samodzielną konstrukcją japońskiej marki, ale klonem Renault Scenic. Samochód ma niemal identyczne rozmiary jak Scenic - 4 470 mm długości, 1 860 mm szerokości i 1 570 mm wysokości.

Mitsubishi Eclipse Cross nie jest autorską konstrukcją japońskiej marki. Bazą do jego stworzenia było Renault Scenic. materiały prasowe

Mitsubishi ograniczyło się do zmiany przodu - z charakterystycznym motywem Dynamic Shield. Z tyłu zmieniono logo i przemodelowano zderzak. Do wyboru są 19- lub 20-calowe felgi.

Wnętrze Mitsubishi Eclipse Cross

Wewnątrz też trudno doszukiwać się innych różnic między oboma modelami oprócz znaczka na kierownicy. Mamy ekran wskaźników, który w standardzie ma 7 cali, a w opcji 10 cali. Do obsługi multimediów służy natomiast 10,4-calowy ekran multimediów.

Podobnie jak w samochodach francuskiego producenta system inforozrywki korzysta z usług Google. Dzięki temu właściciele Eclipse Cross mają dostęp m.in. do Map Google czy sklepu Google Play zawierającego ponad 100 aplikacji. Jeżeli jednak nie chcą z nich korzystać, mogą połączyć swój telefon za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay.

Kokpit też nie różni się od tego, co znamy z Renault Scenica. materiały prasowe

Poniżej wyświetlacza znajdziemy jednak kilka fizycznych przełączników, m.in. do sterowania klimatyzacją. Pewnym minusem jest nadmiar dźwigni pod prawej stronie kolumny kierownicy - mamy dźwignię zmiany biegów, wycieraczek, panel do sterowania multimediów i jedną z łopatek do sterowania poziomem rekuperacji.

Oprócz tego nabywcy Mitsubishi Eclipse Cross mogą liczyć na elektrochromowy szklany dach. Dzięki folii elektrochromowej użytkownik może łatwo regulować przezroczystość dachu.

Warto też wspomnieć o pojemności bagażnika. Wynosi ona 478 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń maksymalna pojemność wzrasta do 1 670 litrów.

Jednym słowem - wnętrze Eclipse Crossa od wnętrza Scenica różni się logiem na kierownicy.

Bagażnik Mitsubishi Eclipse Cross pomieści 478 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń ta przestrzeń rośnie do 1 670 litrów. materiały prasowe

Jaki napęd ma nowe Mitsubishi Eclipse Cross?

Eclipse Cross będzie dostępne w dwóch wersjach. Na samym początku japoński producent wprowadzi tę lepszą odmianę. Znajdziemy tam akumulator o pojemności 87 kWh netto mający zapewniać zasięg do 600 km (wg WLTP). Auto dysponuje mocą 218 KM i momentem obrotowym na poziomie 300 Nm. Samochód może rozpędzić się do 100 km/h w 8,4 sekundy i jechać z prędkością maksymalną 170 km/h.

Bazując na ofercie Scenica możemy śmiało założyć, że druga wersja otrzyma baterię o pojemności 60 kWh i silnik o mocy 170 KM. Zasięg wg WLTP to 420 km.

Mitsubishi Eclipse Cross na początku będzie dostępne tylko z akumulatorem o pojemności 87 kWh. Zapewni on zasięg do 600 km. materiały prasowe

Cen nowego Mitsubishi Eclipse Cross jeszcze nie znamy, ale zapewne będą nieco wyższe niż w przypadku Renault Scenic. A ceny tego modelu zaczynają się od 195 tys. zł z baterią 60 kWh i 210 tys. zł z baterią 87 kWh.

Eclipse Cross będzie produkowany tam gdzie Scenic, czyli w zakładzie Renault w Douai we Francji. Produkcja Mitsubishi rozpocznie się w czwartym kwartale bieżącego roku.

Mitsubishi Eclipse Cross z napędem elektrycznym będzie generowało 218 KM i 300 Nm momentu obrotowego. materiały prasowe

Przed kierowcą znajdować się będzie wyświetlacz 7- lub 10-calowy. Do obsługi multimediów służy 10,4-calowy ekran. materiały prasowe

Nowe Mitsubishi Eclipse Cross trafi do produkcji w czwartym kwartale 2025 roku. materiały prasowe

