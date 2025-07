Pod koniec lutego Mitsubishi potwierdziło, że podejmuje rękawice w najpopularniejszym segmencie w Europie (C-SUV) i wystawi dwóch nowych reprezentantów - pierwszy z nich oferowany będzie z napędem typu mild hybrid (MHEV) i full hybrid (HEV), a drugi zostanie wyposażony w jednostkę elektryczną. W rozmowie z Interią w marcu 2024 r. w Frank Krol, szef europejskiego oddziału Mitsubishi zapowiedział, że nazwa jednego z kompaktowych SUV-ów jest bardzo dobrze znana na rynku. Szybko udało się połączyć kropki, które doprowadziły nas do powrotu modelu Grandis, czyli minivana będącego następcą Space Wagona.

Minivan Grandis zaskakiwał przestronnością, komfortem jazdy i wszechstronnością. Produkowany był przez 8 lat. Mitsubishi materiały prasowe

Nowe Mitsubishi Grandis. Nazwa modelowa ma spore znacznie

Japoński producent podkreśla, że wykorzystanie znanej już nazwy nie jest przypadkowe - przede wszystkim poprzedni Grandis kojarzył się z samochodem typowo rodzinnym, a w języku łacińskim słowo to oznacza "wielki" lub "imponujący", co ma odzwierciedlić przestronność wnętrza oraz pewny siebie styl samochodu. Mitsubishi zaprojektowało ten model z myślą o konkurowaniu w największym segmencie europejskiej motoryzacji, w którym klientami są głównie aktywne rodziny z dziećmi, które cenią sobie przestrzeń, wszechstronność, komfort oraz bezpieczeństwo.

Nowy Grandis mierzy 4410 mm długości, 2000 mm szerokości oraz 1580 mm wysokości. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Odzwierciedlenie słowa Grandis czuć we wnętrzu - tylną kanapę można przesunąć o 16 cm, więc w zależności od preferencji możemy zwiększyć przestrzeń bagażową, lub zagwarantować pasażerom więcej miejsca na nogi. Po maksymalnym jej przesunięciu do przodu bagażnik ma pojemność 434 litrów, a po całkowitym złożeniu wzrasta do 1455 litrów. Z jakiegoś powodu producent nie podaje informacji o pojemności bagażnika, gdy kanapa jest maksymalnie przesunięta do tyłu. Dostęp do bagażnika jest bardzo prosty, a klapę bagażnika można otworzyć na cztery sposoby - za pomocą przełącznika znajdującego się na panelu drzwi kierowcy, gestem nogą korzystając z czujnika pod zderzakiem, a także przyciskiem na klapie lub kluczyku.

Pod podłogą bagażnika widoczną na zdjęciu znajduje się dodatkowa przestrzeń bagażowa. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

"Nie będzie już modeli Mitsubishi opartych na stylistyce Renault". Tak wygląda nowy Grandis 2025

We wspomnianej wcześniej rozmowie Frank Krol zaznaczył, że "nie będzie już więcej modeli Mitsubishi, które oparte będą na stylistyce Renault". Nowy Grandis będzie powstał w tej samej fabryce co Renault Symbioz, którego śmiało możemy określić jego bliskim krewnym. Nawiązania są widoczne i już pierwsze zdjęcia opublikowane w lutym przez Mitsubishi potwierdzały, że nie powinniśmy spodziewać się rewolucji przez duże R, na co już wtedy wskazywał chociażby kształt tylnej klapy.

Nowoczesne tylne lampy dobrze wkomponowują się w bryłę samochodu. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Nie mogę jednak powiedzieć, że była to błędna decyzja, bo nowy Grandis może się podobać. Nowoczesne kształty rozciągające się na boki nadały dynamicznej sylwetki, w którą idealnie wpasowały się reflektory LED oraz pionowo umieszczone światła do jazdy dziennej, które witają kierowcę przyjemną animacją.

Grandis otrzymał nowe wzornictwo charakterystycznej dla Mitsubishi przedniej części nadwozia Dynamic Shield. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Mocny design wzmacniają również 19-calowe koła wykończone w dwóch odcieniach. W ofercie znajdują się również aluminiowe obręcze w rozmiarze 17-cali oraz dwukolorowe felgi w rozmiarze 18-cali.

19-calowe felgi są jedynym słusznym wyborem. Idealnie współgrają z białym lakierem. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Przyglądając się tylnej części samochodu mam wrażenie, że gdzieś już widziałem bardzo podobne kształty. Atrakcyjny wizualnie tył dopełnia klapa bagażnika, która wraz ze światłami odzwierciedla projekt Hexaguard Horizon. Ryosuke Matsuoka podkreśla, że motywem przewodnim przy tworzeniu nowego Grandisa była koncepcja projektowa o nazwie "Dynamic Versatility".

Poziome światła LED są nawiązaniem do motywu Hexaguard Horizon. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Jaki silnik napędza nowe Mitsubishi Grandis?

W rozmowach na przedpremierowym pokazie przedstawiciele marki podkreślali, że Grandis jest samochodem tworzonym na europejski rynek, więc nikogo nie powinien dziwić dobór jednostki napędowej. Klienci mogą wybrać miękką hybrydę (MHEV) lub pełną hybrydę (HEV).

Pierwsza z nich upraszcza elektryfikację układu napędowego i łączy prostotę silnika spalinowego z napędzanym paskiem rozrusznikiem-alternatorem, który połączony jest z akumulatorem litowo-jonowym o napięciu 12V. Taki kompromis oznacza, że energia może być odzyskiwana podczas zmniejszania prędkości i hamowania, a następnie zostaje wykorzystana do wspomagania silnika spalinowego. Sercem układu jest turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra i mocy 140 KM, który współpracuje z sześciobiegową manualną przekładnią lub siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną.

Mitusbishi Grandis dostępny będzie wyłącznie z hybrydowym układem napędowym - MHEV lub HEV. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Wariant HEV generuje łączną moc 156 KM - jednostka benzynowa o pojemności 1,8 litra generuje dysponuje mocą 109 KM, główny silnik elektryczny ma 49 KM, a pomocniczy - 20 KM. Litowo-jonowy akumulator trakcyjny ma pojemność 1,4 kWh. Producent informuje, że podczas jazdy miejskiej aż 80 proc. dystansu można pokonać w trybie elektrycznym, a gdy niezbędne jest korzystanie ze spalinowej jednostki, oszczędność paliwa sięga nawet 40 proc. To zasługa inteligentnego przełączania pomiędzy kilkoma trybami pracy:

jazdą całkowicie elektryczną,

jazdą dynamiczną,

trybem zwalniania lub hamowania (tryb B),

ładowaniem akumulatora za pomocą silnika spalinowego,

trybem E-Drive.

Do dyspozycji kierowcy są również cztery tryby jazdy - Perso, ECO, Comfort oraz Sport. Sprint do setki zajmuje 10,5 sekundy, a jazda w trybie w pełni elektrycznym możliwa jest do prędkości 70 km/h.

Pod maską wersji z napędem HEV znajduje się benzynowa jednostka o mocy 109 KM. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Przestronne, przemyślane i uniwersalne. We wnętrzu nowego Grandisa nie ma miejsca na przypadek

Wchodząc do wnętrza nowego Grandisa czuć przestrzeń i wszechstronność. Nawet drobiazgi zostały dopracowane tak, aby wszystko miało swoje miejsce. W zależności od wybranej wersji - Inform, Invite, Intense lub Instyle - fotele mogą być podgrzewane lub nie, a do wykończenia użyta jest tapicerka z tkanin o różnych wzorach.

Wnętrze jest przemyślane, a wszystko ma swoje miejsce. Nie ma miejsca na jakikolwiek przypadek. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Chociaż wzrok zdecydowanie przyciąga pionowo umieszczony ekran w centralnej części deski rozdzielczej, warto na chwilę zerknąć w stronę nieba. Pełnowymiarowy szklany dach wyposażony został w folię elektrochromatyczną i technologię redukcji przejrzystości sterowaną za pomocą jednego przycisku, co pozwala na dostosowanie ilości światła wpadającego do wnętrza.

Regulacja przejrzystości dachu panoramicznego odbywa się za pomocą jednego klawisza. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Wracając do deski rozdzielczej - system multimedialny jest bardzo przejrzysty, łatwy w obsłudze i działa płynnie. Podział na "kafelki" pozwala na wyświetlanie najważniejszych informacji, jednakże najbardziej cieszy mnie fakt, że w tym minimalistycznym wnętrzu znalazło się miejsce, aby sprytnie ukryć kilka najważniejszych przycisków. Tuż pod ekranem znajdują się klawisze odpowiadające za sterowanie klimatyzacją, ogrzewanie szyb, centralny zamkiem oraz włączanie świateł awaryjnych.

Centralnym elementem jest 10,4-calowy wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Jeszcze niżej znajduje się miejsce dedykowane dla smartfona, a pod nią dwa wejścia USB typu C oraz standardowe gniazdo zapalniczki. Dźwignia wyboru przełożenia umiejscowiona jest w idealnym miejscu za sprawą dobrze wyprofilowanego podłokietnika i - co warto zaznaczyć - znajduje się na specjalnej "półce", więc pod spodem naturalnie stworzył się kolejny otwarty schowek.

Za kierownicą umieszczono ekran o przekątnej 7 lub 10 cali (w zależności od wersji) Wiktor Seredyński INTERIA.PL

20 systemów wspomagających kierowcę. Mitsubishi Grandis dba o bezpieczeństwo

Podczas przedpremierowego pokazu powtarzane były trzy kwestie - odzwierciedlenie nazwy modelowej we wnętrzu, atletyczny i atrakcyjny design oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Nowy Grandis może być wyposażony nawet w 20 systemów, które stale obserwują otoczenie w oparciu o sygnały z 12 czujników ultradźwiękowych, czterech kamer i radaru przedniego. Punktem wyjściowym jest wzmocnienie samego nadwozia poprzez wykorzystanie kilka gatunków stali o wyższej wytrzymałości, a także najnowocześniejszych rozwiązań w kwestii pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Krótko mówiąc, nowy Grandis wyposażony został we wszystkie elementy gwarantujące bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerom.

Nowy Grandis dba nie tylko o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, ale także niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Na liście wyposażenia znajduje się tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją Stop & Go, który dzięki przedniemu radarowi utrzymuje stałą odległość za poprzedzającym pojazdem i automatycznie dostosowuje prędkość. W połączeniu z asystentem pasa ruchu (LCA) kierowca może korzystać z systemu MI-PILOT, który aktywnie pomaga dostosować prędkość do sytuacji na drodze, wspomaga w utrzymaniu pasa ruchu, a w razie potrzeby samodzielnie zatrzyma pojazd. System oferuje trzy ustawienia - ręczne, automatyczne z uwzględnieniem kontekstu drogowego i automatyczne z utrzymywaniem prędkości zgodnej z ograniczeniami.

Ponadto podczas jazdy miejskiej na zatłoczonych i ciasnych uliczkach docenimy automatycznie włączający się system monitorowania sytuacji wokół pojazdu, który działa do prędkości 10 km/h i wykorzystuje wszystkie czujniki i kamery, aby w czasie rzeczywistym zapewniać widok dookoła pojazdu. Nie zapominajmy o asystencie parkowania, systemie ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu i asystencie bezpiecznego wysiadania pasażerów. Samochód wyposażony jest również w funkcję eCall, która pozwala wezwać służby ratunkowe za pomocą jednego przycisku.

Wysoko pociągnięta linia dachu zwiększa pojemność bagażnika oraz przestrzeń nad głową pasażerów siedzących z tyłu Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Bezprzewodowa łączność i nagłośnienie renomowanej firmy. Jazda nowym Grandisem będzie czystą przyjemnością

Nowe Mitsubishi Grandis zapewnia bezprzewodowy dostęp zarówno do Apple CarPlay, jak i Andoid Auto, chociaż należy dodać, że system multimedialny wspierany jest przez Google, więc najważniejsze usługi oraz aplikacje są łatwo dostępne. Warto zaznaczyć, że system dźwiękowy został dostarczony przez firmę Harman Kardon i składa się ośmiu głośników oraz subwoofera umieszczonego w bagażniku. Maksymalna moc wyjściowa 410 W zapewnia czysty i bogaty dźwięk, który docenią również prawdziwi audiofile.

Kiedy Mitsubishi Grandis trafi do sprzedaży?

Ppragmatyków z pewnością ucieszy fakt, że nowy Grandis - podobnie jak wszystkie modele samochodów Mitsubishi sprzedawane w Europie - podlega Zobowiązaniom Serwisowym Mitsubishi, które obejmują:

8-letnią ochronę (5-letnią gwarancją fabryczną na 100 000 km plus dodatkowe trzy lata rozszerzonej ochrony warunkowej, łącznie do 8 lat/160 000 km).

12 lat gwarancji antykorozyjnej,

8 lat/160 000 km gwarancji na akumulator trakcyjny,

8-letnią pomoc drogową (pakiet Mitsubishi Assistance), podlegającą w trzech końcowych latach podobnym warunkom jak przedłużona gwarancja,

bezpłatną kontrolę stanu pojazdu.

Grandis wraca na rynek po 14 latach nieobecności w zupełnie nowej formie. Tak Japończycy chcą podbić Europę. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Najnowsze wcielenie Grandisa, które po 14 latach wraca na rynek, ma szansę na nim realnie namieszać. Japończycy w nowoczesnych kształtach sprytnie ukryli największe zalety niezbyt urodziwego poprzednika, który deklasował rynek pod względem użyteczności, wszechstronności i przestronności. Nowy Grandis przejął jego wszystkie najlepsze cechy, które zostały okraszone dozą nowoczesności oraz niezbędnej elektroniki. Sposób Mitsubishi na podbicie europejskiego rynku może przynieść realny sukces, choć kluczowym wyznacznikiem będzie oczywiście cena, która nie została jeszcze podana. Samochód do sprzedaży trafi późną jesienią.

