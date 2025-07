Dofinansowanie do 185 tys. zł na auto spalinowe. Skorzysta jedna grupa

Już 1 sierpnia 2025 r. rusza druga tura rządowego programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność”, dzięki któremu można otrzymać nawet do 185 tys. zł dopłaty do zakupu oraz adaptacji samochodu. Wnioski przyjmowane są tylko online, a z programu skierowany jest do osób niepełnosprawnych.