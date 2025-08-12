W skrócie Prezes Mercedesa ostrzega, że zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku może zaburzyć stabilność rynku motoryzacyjnego.

Firma planuje równoległy rozwój gamy pojazdów spalinowych i elektrycznych przez najbliższe lata.

Zakaz może skutkować kryzysem branży, a także wzrostem konkurencji ze strony chińskich producentów aut elektrycznych.

Prezes Mercedesa krytykuje zakaz silników spalinowych

W wywiadzie dla niemieckiego Handelsblatt Ola Kallenius ocenił, że planowany przez Unię Europejską zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku jest zbyt ambitny i oderwany od rzeczywistości. "Potrzebujemy twardego rachunku rzeczywistości. W przeciwnym razie pędzimy na ścianę" - podkreślił prezes Mercedesa.

Ostrzegł, że jeśli zakaz zostanie przyjęty w obecnej formie, europejski rynek samochodowy może się "załamać".

Szef Mercedesa zaznaczył, że choć dekarbonizacja jest niezbędna, musi odbywać się w sposób neutralny technologicznie, by nie doprowadzić do destabilizacji branży i gospodarki.

Zakaz aut spalinowych może wywołać kryzys na rynku motoryzacyjnym – ostrzega prezes Mercedesa. materiały prasowe

Mercedes nie rezygnuje z silników spalinowych. 18 nowych modeli w 2026 roku

Mercedes planuje w 2026 roku premierę 18 nowych modeli - połowa z nich będzie wyposażona w tradycyjne silniki spalinowe, a połowa w napędy elektryczne. Jak wyjaśnia Kallenius, wielu klientów segmentu premium nadal wybiera dopracowane jednostki konwencjonalne, które porównał do "szwajcarskiego zegarka" motoryzacji.

W segmencie premium przewidziano premierę 5 modeli spalinowych i 5 elektrycznych. Dla porównania, pięć lat temu tempo elektryfikacji zakładano znacznie szybsze, ale dziś Mercedes zakłada równoległy rozwój obu technologii przez co najmniej kolejną dekadę.

Na 2027 rok firma planuje kolejne debiuty - 6 modeli spalinowych i 6 elektrycznych w segmencie premium oraz dodatkowe modele bazowe i podstawowe z oboma typami napędów. Warto zaznaczyć, że Mercedes traktuje wersje spalinowe i elektryczne tego samego modelu jako osobne premiery.

Wyzwania dla rynku motoryzacyjnego w kontekście zakazu spalinówek

Kallenius wskazuje, że wprowadzenie zakazu może wywołać nagły wzrost sprzedaży samochodów spalinowych tuż przed jego wejściem w życie, a następnie gwałtowny spadek popytu i poważny kryzys dla branży. Dodatkowo europejski rynek musi zmierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów oferujących atrakcyjne cenowo samochody elektryczne.

Mercedes liczy, że podobnie jak Stany Zjednoczone złagodziły przepisy dotyczące emisji i norm CAFE, Europa również przyjmie bardziej elastyczne regulacje. Ma to na celu zabezpieczenie lokalnej branży motoryzacyjnej przed zbyt szybkim i drastycznym przejściem na elektryfikację.

Nowy Mercedes CLA Shooting Brake interia INTERIA.PL