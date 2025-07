Informacje o odkryciu złoża ropy i gazu u wybrzeży Świnoujścia wzbudziły ogromne zainteresowanie zarówno w mediach, jak i w środowiskach eksperckich. Jak przekazała spółka Central European Petroleum (CEP), ok. 6 km od Świnoujścia, odkryto złoże ropy i gazu ziemnego o nazwie Wolin East. Choć wiadomość ta rozbudza wyobraźnię, eksperci podchodzą do niej z umiarkowanym entuzjazmem.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska pełne stanowisko na temat nowego odkrycia otrzymamy dopiero po otrzymaniu i zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej. Wiceszef resortu Krzysztof Galos przekazał, że jeśli informacje CEP się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z największym złożem ropy odkrytym od czasów II wojny światowej w Polsce. Jednocześnie zaznaczył, że eksploatacja złoża będzie mogła zacząć się dopiero za 3-4 lata z uwagi na sprawy formalno-prawne.

Ta perspektywa tzw. pierwszej ropy, mówiąc ostrożnie, a w miarę optymistyczne, to jest perspektywa pewnie trzech lat najszybciej, czterech

Do sprawy odniósł się również dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego prof. Krzysztof Szamałek. Zwrócił uwagę, że czeka na oficjalny komunikat CEP na temat odkrycia złoża węglowodorów na koncesji Wolin nr 9/2017/Ł. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, państwowa służba geologiczna powinna otrzymać od firmy dokumentację oraz wyniki prac przeprowadzonych na koncesji udzielonej 1 grudnia 2017 roku spółce CEP.

Odkrycie złoża Wolin East wzbudziło duże emocje w mediach, ale rzeczywiste znaczenie tego znaleziska warto rozpatrywać z należytym dystansem. Dane udostępnione przez CEP faktycznie wskazują na to, że złoże odkryte pod Morzem Bałtyckim, około 6 km od Świnoujścia, wyróżnia się skalą. Według szacunków, zawiera 22 mln ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 mld m3 gazu o jakości handlowej. To największe takie odkrycie w Polsce od czasów II wojny światowej.

Niemniej dane na temat rocznego zapotrzebowania polskiej gospodarki na ropę, które wynosi 25 - 26 mln ton, ukazują rzeczywiste rozmiary złoża w innej perspektywie. Okazuje się, że nowoodkryty zasób pozwoliłby na zabezpieczenie ok. 4-5 proc. polskiego zapotrzebowania na ropę przez kilkanaście lat. Tym samym mimo, że jego eksploatacja mogłaby podnieść wydobycie krajowej ropy z obecnych 700-900 tys. to do 2 mln ton rocznie, Polska pozostanie nadal uzależniona od importu.