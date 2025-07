A co z dotychczasowym liderem? Przypomnijmy, że w 2024 roku to Dacia Sandero była najchętniej wybieranym samochodem w Europie, a od stycznia do marca 2025 roku nie schodziła z pierwszego miejsca w miesięcznych rankingach sprzedaży. Choć w maju odnotowano wzrost sprzedaży tego modelu o 5,8 procent, nie wystarczył on do pokonania Renault Clio. Jak wskazują wstępne dane Dataforce, w czerwcu sprzedaż Sandero spadła aż o 17 procent, co przełożyło się na trzecią pozycję w rankingu.