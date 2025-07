Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) straci ponad jedną czwartą pracowników w ramach programu zachęt finansowych mających na celu skłonienie zatrudnionych do odejścia. Według danych przekazanych Kongresowi, personel NHTSA zmniejszy się z 772 do 555 osób. Jednak agencja bezpieczeństwa samochodowego nie jest jedyną instytucją, która doświadczy znaczącej redukcji kadr. Eksperci szacują, że wielu pracowników zrezygnuje również z pracy w Federalnej Administracji Autostrad oraz Federalnej Agencji Transportu.

Eksperci, a także organizacje konsumenckie wyrażają obawy co do dalszych cięć budżetowych NHTSA oraz odejścia tak dużej liczby pracowników. Proponowane zmniejszenie funduszy operacyjnych o ponad 10 mln dolarów oraz odebranie niemal 78 mln dolarów z funduszy infrastrukturalnych przewidzianych w ustawie z 2021 r. może znacząco ograniczyć zdolność agencji do działania. Organizacje ostrzegają, że cięcia te osłabią "zdolność agencji do prowadzenia prac legislacyjnych, egzekwowania przepisów oraz realizacji badań i analiz".