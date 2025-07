Wielu lekceważy ten problem. Kara to 500 zł mandatu i zatrzymanie dowodu

Statystyki warsztatów samochodowych pokazują niepokojący trend - około 40 proc. kierowców jeździ z uszkodzonymi szybami czołowymi, bagatelizując problem do momentu kontroli drogowej. Wtedy okazuje się, że niewielkie pęknięcie, które "przecież nie przeszkadza", może skutkować mandatem do 500 złotych i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Co gorsza, dalsza jazda takim autem staje się nielegalna.