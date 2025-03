Kierowca musi mieć zapewnioną dobrą widoczność, dlatego tak ważne jest pokonanie problemu smużących wycieraczek. Szczególnie niebezpieczne jest to po zmroku, kiedy w szybie odbijają się światła latarni czy innych pojazdów.

Nie ma wątpliwości, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie ze smugami jest wymiana wycieraczek oraz dokładne umycie szyby i usunięcie np. owadów czy resztek liści lub innych zanieczyszczeń. Zanim jednak kupimy nowe pióra, warto sprawdzić, czy jeden trik nie rozwiąże problemu.

Dlaczego wycieraczki zostawiają smugi?

Powodów może być kilka, ale głównym są zapewne wspomniane wyżej zanieczyszczenia. Błoto, odchody, resztki liści czy nasion oraz grudy lodu powodują, że wycieraczka nie jest w stanie poradzić sobie z nimi i w czasie pracy rozmazuje wszystko zamiast czyścić szybę. Nie pomoże tu raczej korzystanie ze spryskiwacza. Dodatkowo, kiedy przychodzą mrozy, może dojść do uszkodzenia piór wycieraczek, np. w sytuacji, gdy gasząc silnik pozostawimy je włączone i po ponownym odpaleniu przymarznięte wycieraczki przesuną się po szybie. Może wtedy dojść do zerwania piór lub powstania na nich uszkodzeń. Uszkodzenia te mogą być niewidoczne gołym okiem, ale z pewnością wpłyną na skuteczność pracy wycieraczek.

Smugi na szybie. Ten sposób rozwiąże problem

W pierwszej kolejności należy zająć się wycieraczkami i przeprowadzić kilka prostych czynności. Mokrą, czystą ściereczką lub gąbką należy delikatnie przetrzeć pióra wycieraczek po uprzednim ich podniesieniu. W ten sposób pozbędziemy się brudu, nasion czy resztek liści, które mogą powodować smugi. Do tego należy zająć się samą szybą i umyć ją odpowiednim płynem. Wszystkie czynności trzeba przeprowadzać delikatnie, żeby nie uszkodzić piór ani nie porysować szyby.

Czy można odciąć fragment wycieraczek?

Na rynku w cenie od nawet kilku złotych są dostępne też tzw. nożyki do wycieraczek, których użycie ma pomóc przywrócić skuteczność tego elementu. Jak one działają? Ich użycie ma na celu odcięcie zużytej części gumy pióra wycieraczek - tej z mikrouszkodzeniami czy pęknięciami. Taką regenerację trzeba jednak przeprowadzać z wyczuciem, bo np. zbyt mocne docięcie może spowodować, że pióro będzie do wyrzucenia. Trzeba też zwrócić uwagę na to, by cięcie było równe i by na piórze nie powstały zadziory.

Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała, konieczna będzie wymiana piór wycieraczek. Kosztują one zwykle od około 50 do 200 zł - w zależności od tego, czy kupujemy oryginalne części czy tańsze zamienniki. Ważne, aby w przypadku wycieraczek zapobiegać niż leczyć - wtedy posłużą one dłużej i będą bardziej skuteczne. Najlepiej raz w miesiącu czyścić wycieraczki i usuwać brud z podszybia oraz nie stosować ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić pióra.

Brudna szyba to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa

Smużące wycieraczki to problem, który może spowodować kolejne. Przede wszystkim uszkodzone czy brudne pióra mogą rysować szybę. Początkowo rysy będą niewielkie, ale z czasem może okazać się, że cała szyba jest do wymiany. Za porysowaną szybę policjant może nałożyć do 500 zł mandatu oraz odebrać dowód rejestracyjny.

Jeśli natomiast stwierdzi, że wycieraczki nie spełniają swojego zadania (na podstawie art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy z Kodeksu wykroczeń, który brzmi: "jeśli pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo (jest dopuszczony do ruchu) pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia", kierujący zostanie ukarany grzywną wynoszącą od 20 do 5000 zł) może nałożyć mandat i zatrzymać dowód rejestracyjny. Przede wszystkim jednak chodzi o zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo, bo przecież widoczność to podstawa.

