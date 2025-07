Współczesne samochody mają mnóstwo elektroniki pracującej non-stop. Komputer pokładowy, alarm, immobilizer, moduły pamięci - wszystko to pobiera prąd nawet gdy auto stoi. Co prawda niewiele, ale po dwóch tygodniach postoju potrafi wyssać z akumulatora tyle energii, że nie wystarczy jej na rozruch. W dodatku latem jest gorzej. Wysokie temperatury przyspieszają procesy chemiczne w akumulatorze, przez co szybciej się rozładowuje.

Podstawowe wyłączniki mechaniczne kosztują 15-40 złotych. To proste urządzenia z obrotową gałką, montowane bezpośrednio na biegunie akumulatora. Wystarczą do większości zastosowań - urlopy, zimowanie auta, długie postoje na lotnisku.

To najczęstsza obawa kierowców. W praktyce - jeśli montujemy wyłącznik prawidłowo i używamy go zgodnie z zasadami, elektronika jest bezpieczna. Wystarczy pamiętać o kolejności: najpierw gasimy silnik, potem odcinamy masę. Co prawda niektóre ustawienia mogą się zresetować - zegar, zapisane stacje radiowe, może pozycja elektrycznego fotela. Ale to drobnostki w porównaniu z koniecznością wymiany rozładowanego akumulatora. Pamięć komputera pokładowego, ustawienia silnika - wszystko to jest zapisane w pamięci stałej i nie zniknie.