Jedną z najważniejszych, choć nieco kontrowersyjnych nowości w aplikacji mObywatel, będzie usługa mStłuczka. Umożliwi ona kierowcom szybkie i wygodne sporządzenie oświadczenia po kolizji drogowej. Użytkownik za pomocą telefonu wykona zdjęcia z miejsca zdarzenia, a następnie uzupełni w aplikacji dane uczestników i przebieg zdarzenia. Gotowe oświadczenie trafi bezpośrednio do ubezpieczyciela, co znacząco przyspieszy likwidację szkody.

Pomimo pozytywnego odbioru zapowiadanej funkcjonalności, wśród kierowców pojawiły się pewne obawy. Dotyczyły one potencjalnego przekazywania informacji z aplikacji mObywatel do służb porządkowych, co mogłoby skutkować mandatami lub punktami karnymi. W odpowiedzi na te wątpliwości głos zabrał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, który zapewnił, że dane wprowadzone do aplikacji nie trafiają do policji.