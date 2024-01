Rewolucja w rejestrowaniu samochodów. Co się zmieni i kiedy?

Spis treści: 01 Przerejestrowanie samochodu przez aplikację mObywatel

02 Aplikacja mObywatel z modułem "stłuczka"

03 To nie koniec nowości w mObywatelu

Przerejestrowanie samochodu przez aplikację mObywatel

Minister cyfryzacji i wicepremier, Krzysztof Gawkowski, został zapytany przez dziennikarza PAP o nowości w aplikacji mObywatel. Przypomniana została propozycja poprzedniej władzy zakładająca stworzenie użytkownikom aplikacji możliwości oglądania transmisji wydarzeń sportowych, w których biorą udział reprezentanci Polski. Obecny szef resortu stwierdził, że nie jest to kluczowa usługa. Według niego taką usługą jest natomiast możliwość przerejestrowania samochodu z poziomu wspomnianej aplikacji.

Jak stwierdził minister Gawkowski, każdy "wie, co to znaczy spędzać godziny w urzędzie komunikacji". Dodał również, że w przypadku gdy proces zostałby skrócony "do odpowiednio kilkudziesięciu minut w telefonie i przerejestrowania pojazdu" to, jego zdaniem, dawałoby to poczucie stabilnego, rozwijającego się państwa.

Szef resortu został również dopytany o to, kiedy należy spodziewać się wprowadzenia funkcji do systemu. Jak stwierdził, najprawdopodobniej pojawi się ona jeszcze w tej kadencji (zapewne chodziło o kadencję parlamentu - przyp. red.). Nie podał jednak dokładnych terminów. "Jestem miesiąc i kilka dni w resorcie" - zaznaczył wicepremier.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie możliwość przerejestrowania samochodu przez internet istnieje, choć nie jest ona możliwa z poziomu aplikacji mObywatel, a rządowej strony gov.pl. Bez wątpienia jednak wprowadzenie tej opcji do aplikacji mobilnej ułatwi cały proces.

Zdjęcie Dzięki zdalnej rejestracji można uniknąć kolejek w wydziale komunikacji / Piotr Kamionka / Reporter

Aplikacja mObywatel z modułem "stłuczka"

Przyszła możliwość przerejestrowania samochodu nie jest jedyną funkcją mObywatela, która może ułatwić życie kierowcom. Na posiedzeniu sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, zapowiedział, że w aplikacji pojawi się m.in. możliwość cyfrowego spisania oświadczenia po kolizji, czyli moduł "stłuczka".

- Pozwoli on nie sięgać po papiery i będzie pomagał uczestnikom zdarzenia drogowego, w momencie kiedy sprawa nie budzi większych wątpliwości na sporządzenie tego protokołu właśnie przez mObywatela - stwierdził cytowany przez PAP, zastępca szefa resortu cyfryzacji. Podobnie jak w przypadku opcji przerejestrowania samochodu, tu również nie podano, kiedy funkcja zacznie działać.

To nie koniec nowości w mObywatelu

Aplikacja mObywatel ma otrzymać również inne udogodnienia, które bezpośrednio nie są przeznaczone dla kierowców. Z informacji podanych na stronie mObywatela możemy dowiedzieć się, że trwają obecnie prace np. nad funkcją "Twoje sprawy" dzięki której użytkownicy będą mieli możliwość śledzenia statusów swoich wniosków (np. o wydanie paszportu) czy Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych.

Z kolei w planach jest usługa "Moja firma", która pozwoli na gromadzenie danych dotyczących działalności gospodarczej i informacji o zarejestrowanej firmie, a także funkcja pozwalająca na zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego.