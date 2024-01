Nowa funkcja mObywatela. Długopis w aucie stanie się niepotrzebny

Spis treści: 01 Kolizja drogowa. Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

02 Nowa funkcja w mObywatelu. Przyda się w razie stłuczki

03 To nie koniec nowości w mObywatelu

Kolizja drogowa. Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu, nawet bardzo doświadczonemu kierowcy i dla każdego też jest sytuacją niezwykle stresującą. Musimy sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało, zjechać autami na pobocze i upewnić się, że nie stanowią one zagrożenia (jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy włączyć również światła ostrzegawcze i postawić trójkąt ostrzegawczy). Należy też ustalić, kto jest winny i spisać oświadczenie.

Oświadczenie sprawcy wypadku jest dokumentem, który pomoże nam uzyskać później odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy na naprawę naszego samochodu. Takie oświadczenie powinno zawierać:

dane osobowe sprawcy i poszkodowanego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, a także istotne dane z prawa jazdy, takie jak numer prawa jazdy, data wydania i termin ważności, oprócz tego można umieścić w nim również numer dowodu osobistego

informacje na temat pojazdów: numery rejestracyjne, marka i model

dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy: numer polisy, nazwa firmy ubezpieczeniowej i data ważności ubezpieczenia OC

informacje o przebiegu i okolicznościach zdarzenia: dokładne miejsce (najlepiej adres) i czas zdarzenia (data i godzina), opis panujących warunków drogowych, położenie samochodów przed i po kolizji, kierunek ich ruchu oraz przebieg zdarzenia. Ewentualnie można wpisać osoby postronne biorące udział w zdarzeniu

podpisy kierowców z rozróżnieniem sprawcy i poszkodowanego

Niestety wielu kierowców kompletnie nie jest przygotowanych na to, że może dojść do stłuczki i zajdzie konieczność spisania takiego oświadczenia. Nie chodzi tylko o niewiedzę, jakie dane w nim umieścić. Nie brakuje przypadków, kiedy to kierujący nie mają kartki i długopisu, by je spisać. Bez wątpienia więc nowość, która pojawi się w aplikacji mObywatel powinna stanowić spore ułatwienie w takich sytuacjach.

Nowa funkcja w mObywatelu. Przyda się w razie stłuczki

Na posiedzeniu sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, zapowiedział, że w aplikacji pojawią się kolejne usługi. Jednym z nich będzie właśnie możliwość cyfrowego spisania takiego oświadczenia - moduł "stłuczka". "Pozwoli on nie sięgać po papiery i będzie pomagał uczestnikom zdarzenia drogowego, w momencie kiedy sprawa nie budzi większych wątpliwości na sporządzenie tego protokołu właśnie przez mObywatela" - stwierdził cytowany przez Polską Agencję Prasową zastępca szefa resortu cyfryzacji.

Nie podano jednak szczegółów nowego rozwiązania, ani kiedy zacznie ono działać. Bez wątpienia jednak w razie stłuczki dla wielu kierowców będzie ona niezwykle przydatna.

To nie koniec nowości w mObywatelu

Oprócz tego w aplikacji mają pojawić się również udogodnienia, które nie są bezpośrednio związane z ruchem drogowym. Jak możemy dowiedzieć się ze strony mObywatela, w trwają obecnie prace np. nad funkcją "Twoje sprawy", dzięki której będziemy mogli śledzić statusy naszych wniosków (np. o wydanie paszportu) czy Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych.

W planach natomiast jest usługa "Moja firma", która pozwoli na gromadzenie danych dotyczących działalności gospodarczej i informacji o zarejestrowanej firmie, a także funkcja pozwalająca na zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego.