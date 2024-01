Nowa funkcja Map Google. Warto ją włączyć dla większej precyzji

Niestety pewnym zastrzeżeniem może być fakt, że nowa funkcja Google Maps do poprawnego działania wymaga odpowiedniej infrastruktury. Oznacza to, że dany tunel lub parking musi mieć zainstalowane wspomniane sygnalizatory Bluetooth.

Beacony Bluetooth to wbrew pozorom nic nowego

Co ciekawe beacony Bluetooth nie są niczym nowym. Technologia ta jest wykorzystywana w przemyśle technologicznym od co najmniej 10 lat. Wcześniej rozwiązanie trafiło m.in. do aplikacji mapowej firmy Waze - teoretycznie jednego z największych konkurentów Google Maps.

W rzeczywistości jednak obie aplikacje należą do tego samego właściciela. Istnieje zatem szansa, że funkcja, która trafiła do nawigacji Google posłuży się tymi samymi nadajnikami, wykorzystywanymi już w wielu europejskich miastach przez Waze.

Bluetooth beacons w Mapach Google. Jak włączyć?

Aby włączyć opisywaną funkcję w swoich Mapach Google, należy wybrać swój profil w rogu aplikacji, a następnie wejść w zakładkę ustawienia, a następnie ustawienia nawigacji. Po przewinięciu strony w dół naszym oczom powinna ukazać się opcja "Beacony Bluetooth w tunelach". Jej zaznaczenie zwiększy dokładność naszej lokalizacji wewnątrz zabudowań.

Zdjęcie Bluetooth beacons w Mapach Google. Jak włączyć? / INTERIA.PL

Niestety nadal nie wiadomo czy i kiedy nowa funkcja pojawi się w aplikacji Google Maps na urządzeniach marki Apple. Jak donoszą jednak nasze źródła powiązane z firmą Google - powinno się to wydarzyć już w niedalekiej przyszłości.