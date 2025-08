Kwestia nieopłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przez Polaków nie jest nowością. Wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy, że opłata ta nie jest uzależniona od tego, co się ogląda czy słucha, lecz od posiadania odbiornika. Jeszcze mniejsza grupa wie, że także radio zamontowane w samochodzie podlega obowiązkowi płacenia abonamentu RTV.

Zgodnie z obowiązującymi na 2025 rok stawkami, miesięczny abonament za radioodbiornik wynosi 8,70 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radio+TV - 27,30 zł. Opłatę należy uiścić do 25. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że w sierpniu pozostało na to niespełna 20 dni.