Nie masz jeszcze plastiku? Tymczasowe prawo jazdy może nie wystarczyć

Świeżo upieczeni kierowcy mogą korzystać z tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel 2.0. To rozwiązanie, które miało ułatwić życie osobom czekającym na fizyczny dokument, ma jednak swoje pułapki. Najważniejsza z nich to termin ważności - dokładnie 30 dni od zdania egzaminu. Po tym czasie jazda z elektronicznym dokumentem traktowana jest jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień, co oznacza sprawę w sądzie i grzywnę minimum 1,5 tys. złotych.