Na parkingach przed Biedronką, Lidlem i innymi sklepami coraz częściej trzeba pobrać darmowy bilet i zostawić go za szybą. Ale co w sytuacji, gdy bilet masz, tylko nie wyłożyłeś go na deskę rozdzielczą w widocznym miejscu? Pojawia się wtedy wezwanie do zapłaty. Czy trzeba je respektować?