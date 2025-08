To pierwszy model w elektrycznej gamie marki o klasycznym nadwoziu - EV4 oferowany będzie jako hatchback oraz fastback, a klienci będą mogli wybrać spośród czterech wersji wyposażenia oraz dwóch pojemności baterii. Chociaż same kształty są już dobrze znane, inżynierowie znacznie popracowali nad poprawą aerodynamiki. Każda linia, przetłoczenie czy nawet zamontowanie tylnej wycieraczki tuż pod spojlerem nie jest dziełem przypadku, a przemyślanym działaniem, które przełożyło się na współczynnik oporu wynoszący zaledwie 0,23.

Silnik o mocy 204 KM i dwie baterie do wyboru. Kia EV4 pokona do 625 km na jednym ładowaniu

Niezależnie od wersji wyposażenia czy rodzaju nadwozia, EV4 posiada zamontowaną z przodu jednostkę napędową o mocy 204 KM, która napędza przednią oś. Klienci mogą wybierać między dwoma rodzajami akumulatora o pojemności 58,3 kWh lub 81,4 kWh. Większa bateria pozwala 5-drzwiowemu EV4 pokonać w cyklu mieszanym WLTP aż 625 km, a ładowanie od 10 do 80 proc. zajmuje jedynie 29 min przy napięciu 400 V. Kia wydłuża gwarancję na akumulator do 8 lat lub 160 tys. km. Po tym okresie producent gwarantuje zachowanie 70 proc. pojemności. W zależności od wielkości akumulatora i rozmiaru kół, Kia EV4 przyspiesza do 100 km/h od 7,4 do 7,8 s. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 170 km/h.