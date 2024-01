Google Maps z nową funkcją. Bardzo się przyda kierowcom

Spis treści: 01 Mapy Google stale się zmieniają

Google Maps to popularna aplikacja nawigacyjna. Kierowy posiadający smartfony z systemem Android wybierają ją tym chętniej, że za pośrednictwem interfejsu Android Auto można ją wyświetlić na ekranie pokładowego systemu infotainment.

Mapy Google stale się zmieniają

Programiści Google systematycznie pracują nad rozwijaniem aplikacji Google Maps. Pod koniec 2023 roku zmieniła się kolorystyka map, co zresztą spotkało się z dużą krytyką ze strony użytkowników, którym nie podobały się "wyprane" kolory, przypominające nieco znane z nawigacji stosowanych w smartfonach Apple.

Ponadto w aplikacji pojawiły się informacje o ograniczeniach prędkości, czym amerykański gigant nadrobił dość sporą lukę, jaką miał w stosunku do innych aplikacji nawigacyjnych dla kierowców.

Nowa funkcja w Google Maps. Mapy 3D

Natomiast teraz, po cichu, w mapach Google pojawiła się funkcja nawigowania w trybie 3D (trójwymiarowym). To wygodne rozwiązanie, również znane już z innych systemów nawigacji. Tryb 3D polega na zmianie perspektywy w widoku mamy oraz odwzorowaniu budynków, które nie są płaskimi prostokątami czy kwadratami, ale stały się przestrzennymi figurami geometrycznymi. Ich wielkość jest różna, w zależności od tego, jak duży obiekt odwzorowują. Znacznie ułatwia to orientację w terenie.

Co ciekawe, pierwsze informacje o nawigacji 3D w mapach Google pojawiły się w drugiej połowie grudnia 2023 roku i pochodziły od użytkowników amerykańskich, a już dziś dostęp do map 3D ma większość użytkowników systemu Android w Polsce.

Jak włączyć tryb 3D w Google Maps?

Tryb 3D w Google Maps nie jest włączony domyślnie, trzeba go więc aktywować ręcznie. Jak to zrobić? W trybie widoku mapy klikamy w ikonę w prawej górnej części ekran, tę z warstwami. Tam wybieramy tryb 3D, który podpięty jest pod widok domyślny. I to wszystko.

Tryb trójwymiarowy, z widocznymi sylwetkami budynków, będzie działa w dużym powiększeniu mapy, takim, jaki jest używany podczas nawigowania. Po "wyzoomowaniu" mapa przełączy się do widoku 2D.