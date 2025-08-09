44-latek pędził hulajnogą 43 km/h. Wszystko nagrała policja

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Nieoznakowany radiowóz drogówki zarejestrował kierującego hulajnogą elektryczną, który jechał po jezdni znacznie szybciej niż pozwalają na to przepisy.

Patrol drogówki zarejestrował jazdę hulajnogą 43 km/h po jezdni.
Patrol drogówki zarejestrował jazdę hulajnogą 43 km/h po jezdni. NewsLubuski/East NewsPolicja

W skrócie

  • Policjanci z Piaseczna zatrzymali mężczyznę na hulajnodze elektrycznej, który przekroczył dozwoloną prędkość i poruszał się jezdnią w niedozwolonym miejscu.
  • 44-latek osiągnął prędkość 43 km/h, podczas gdy maksymalna dozwolona dla hulajnogi elektrycznej to 20 km/h.
  • Za wykroczenie otrzymał mandat i pouczenie, a policja przypomina o zasadach korzystania z hulajnóg elektrycznych.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przekroczenie prędkości na hulajnodze elektrycznej

Do zdarzenia doszło na ulicy 1 Maja w Mariance. Patrol piaseczyńskiej drogówki, poruszający się nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, zauważył mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną po jezdni. Pomiar wykazał 43 km/h, podczas gdy maksymalna prędkość dozwolona dla tego typu pojazdu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wynosi 20 km/h.

Dodatkowo kierujący poruszał się w miejscu, gdzie przepisy tego zabraniają. Użytkownik hulajnogi elektrycznej powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku dopuszczalne jest poruszanie się po chodniku lub poboczu - pod warunkiem, że nie stwarza się zagrożenia dla pieszych.

Jechał na hulajnodze elektrycznej w miejscu, gdzie nie powinien, a do tego przekroczył prędkośćpolicja PiasecznoPolicja

Jazda po jezdni jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy nie ma drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, a dopuszczalna prędkość dla pojazdów mechanicznych nie przekracza 30 km/h.

Mandat za wykroczenie na drodze o limicie 50 km/h

W miejscu zatrzymania obowiązywał limit prędkości dla pojazdów mechanicznych wynoszący 50 km/h. Oznacza to, że hulajnoga nie mogła legalnie poruszać się po jezdni. Za przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowe miejsce jazdy 44-latek został ukarany mandatem w wysokości 200 zł i pouczeniem dotyczącym zasad ruchu drogowego.

Zobacz również:

Policja zatrzymała do kontroli kierującego hulajnogą. Jechał za szybko, ale to nie koniec
Wiadomości

Policjanci laserem ustrzelili hulajnogę elektryczną. Kara będzie surowa

Sławomir Matz
Sławomir Matz

Policjanci podkreślają, że korzystając z hulajnogi elektrycznej jesteśmy objęci tymi samymi zasadami bezpieczeństwa co inni uczestnicy ruchu. Kierujący mają obowiązek znać przepisy i dostosowywać się do nich, aby nie stwarzać zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych.

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

Ponadto przepisy mówią jasno:

  • osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T,
  • dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego,
  • w pozostałych przypadkach należy poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych, ustępując pierwszeństwa pieszym i dostosowując prędkość do ich tempa.

Przekroczenie prędkości i poruszanie się w miejscu niedozwolonym może skutkować nie tylko sankcjami finansowymi, ale też realnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Nowa Mazda CX-5 nadal ma 2,5 l pod maską, ale lepiej nie pytaj o mocMichał DomańskiINTERIA.PL

Najnowsze