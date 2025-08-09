W skrócie Policjanci z Piaseczna zatrzymali mężczyznę na hulajnodze elektrycznej, który przekroczył dozwoloną prędkość i poruszał się jezdnią w niedozwolonym miejscu.

44-latek osiągnął prędkość 43 km/h, podczas gdy maksymalna dozwolona dla hulajnogi elektrycznej to 20 km/h.

Za wykroczenie otrzymał mandat i pouczenie, a policja przypomina o zasadach korzystania z hulajnóg elektrycznych.

Przekroczenie prędkości na hulajnodze elektrycznej

Do zdarzenia doszło na ulicy 1 Maja w Mariance. Patrol piaseczyńskiej drogówki, poruszający się nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, zauważył mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną po jezdni. Pomiar wykazał 43 km/h, podczas gdy maksymalna prędkość dozwolona dla tego typu pojazdu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wynosi 20 km/h.

Dodatkowo kierujący poruszał się w miejscu, gdzie przepisy tego zabraniają. Użytkownik hulajnogi elektrycznej powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku dopuszczalne jest poruszanie się po chodniku lub poboczu - pod warunkiem, że nie stwarza się zagrożenia dla pieszych.

Jechał na hulajnodze elektrycznej w miejscu, gdzie nie powinien, a do tego przekroczył prędkość policja Piaseczno Policja

Jazda po jezdni jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy nie ma drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, a dopuszczalna prędkość dla pojazdów mechanicznych nie przekracza 30 km/h.

Mandat za wykroczenie na drodze o limicie 50 km/h

W miejscu zatrzymania obowiązywał limit prędkości dla pojazdów mechanicznych wynoszący 50 km/h. Oznacza to, że hulajnoga nie mogła legalnie poruszać się po jezdni. Za przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowe miejsce jazdy 44-latek został ukarany mandatem w wysokości 200 zł i pouczeniem dotyczącym zasad ruchu drogowego.

Policjanci podkreślają, że korzystając z hulajnogi elektrycznej jesteśmy objęci tymi samymi zasadami bezpieczeństwa co inni uczestnicy ruchu. Kierujący mają obowiązek znać przepisy i dostosowywać się do nich, aby nie stwarzać zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych.

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

Ponadto przepisy mówią jasno:

osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T,

dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego,

w pozostałych przypadkach należy poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych, ustępując pierwszeństwa pieszym i dostosowując prędkość do ich tempa.

Przekroczenie prędkości i poruszanie się w miejscu niedozwolonym może skutkować nie tylko sankcjami finansowymi, ale też realnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

