Podczas kontroli prędkości prowadzonej przy ul. Westerplatte w Słupsku, policjanci zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną. Już na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że pojazd porusza się znacznie szybciej niż pozwalają na to przepisy. Po dokonaniu pomiaru miernikiem laserowym okazało się, że urządzenie jechało z prędkością 55 km/h.

Policja zatrzymała do kontroli mężczyznę, który jechał zbyt szybko hulajnogą elektryczną.

Kierujący poruszał się pojazdem nieprzystosowanym do ruchu. Policja analizuje kroki prawne

Pierwsze dotyczy przekroczenia dopuszczalnej prędkości, a drugie - poruszania się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Obecnie nie wiadomo, jakie są dalsze losy zatrzymanego do kontroli mężczyzny, gdyż postępowanie nadal trwa.

Policja przy tej okazji przypomniała o ograniczeniach prawnych związanych z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych. Maksymalna prędkość z jaką mogą poruszać się tego typu pojazdy to 20 km/h. W pierwszej kolejności powinny one korzystać z infrastruktury rowerowej. Jeśli ich brakuje, mogą poruszać się z prędkością 20 km/h na drodze pod warunkiem, że ograniczono na niej prędkość do 30 km/h.